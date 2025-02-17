Ξεκινά σήμερα το Thessaloniki Summit 2025 με σημαντικές προσωπικότητες από Ελλάδα και εξωτερικό – Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης

Η Σύνοδος, η οποία διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο PortoPalace Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο του Τhessaloniki Summit, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Με κεντρικό θέμα «Navigating the Shift: Economic & Industrial Policy and Southeast Europe’s Future»και τιμώμενο προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το συνέδριο επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη δυναμική των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ και τις μεταναστευτικές ροές. Έμφαση θα δοθεί επίσης στις προοπτικές ανάπτυξης της Βαλκανικής και η ενταξιακή διαδικασία των χωρών της στην ΕΕ. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για την ενεργειακή συνεργασία, την ανάπτυξη υποδομών και τις επενδυτικές ευκαιρίες, με εστίαση στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη σύμφωνα με το thestival.gr: «Βρισκόμαστε στην όγδοη χρονιά που πραγματοποιείται το Thessaloniki Summit και η καθιέρωσή του επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΣΒΕ να αναδείξει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης σε κέντρο διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως κόμβο συνδεσιμότητας της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τα Βαλκάνια. Φέτος, μάλιστα, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ως ομιλητές και ομιλήτριες σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα συμβάλλουν με τις αναλύσεις και τις προτάσεις τους στη στρατηγική και το μέλλον των επιχειρήσεων μας».

ToThessalonikiSummit 2025 πρόκειται συγκεντρώσει κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναλύσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές που θα συμμετάσχουν είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Grozdan Karadjov, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως και Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών της Βουλγαρίας

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών

Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης

Νικόλας Ιωαννίδης, Υφυπουργός Μετανάστευσης & Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου

Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής ΝΔ, πρ. Υπουργός Εξωτερικών

Δημήτρης Καιρίδης, Βουλευτής ΝΔ, πρ. Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

Νανά Αηδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

H.E. Noam Katz, Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα

Omar Amer Youssef, Πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα

Στελίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, ΑΑΔΕ

Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.α.

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων καθώς και ακαδημαϊκοί, όπως:

Dr. Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΥΑΘ ΑΕ

Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητής Στρατηγικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, CEO,EnergyExchangeGroup

Αντώνης Κοντολέων, Πρόεδρος, Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας

ΑρίστοςΔοξιάδης, Partner, Big Pi Ventures

ΒασίληςΚαφάτος, Partner, Deloitte

Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΕ, Πρόεδρος ΑΛΟΥΜΥΛ

ΓιάννηςΠαπαδόπουλος, Senior Partner, EOS Capital Partners

Γιάννoς Κοντόπουλος, CEO, Όμιλος Χρηματιστηρίων Αθηνών

ΔημήτρηςΘεοχάρης, Managing Director, MEL SA – Macedonian Paper Mills

DenaldGeorgeTafani, Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας

Θάνος Ψαθάς, CEO, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου

Ισμήνη Παπακυρίλλου, CEO, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

MillaNenova, ΕκτελεστικήΔιευθύντρια, InvestBulgariaAgency

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος ε.Τ. ΣΒΕ, Πρόεδρος ThessINTEC

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ

ΝικόλαςΤακάς, Managing Partner, THERMI VC, CEO, THERMI GROUP

Παναγιώτης Κετικίδης Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Παντελής Τζωρτζάκης, CEO, Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας

Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Rares Burlacu, Πρόεδρος, Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου της Ρουμανίας

Στέλλα Μπεζεργιάννη, Πρόεδρος NOESIS

Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος ΔΣ, ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Τάσος Ροζολής, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Todor Tabakov, Αντιπρόεδρος, Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

