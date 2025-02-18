Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, που έγινε σήμερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμφωνήσει στα βασικά και να εκπέμψει το μήνυμα ότι παίρνει στα σοβαρά την άμυνά της.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, χαιρέτισε την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις επενδύσεις στην άμυνα και επισήμανε ότι είναι σημαντικό οι λεπτομέρειες να οριστικοποιηθoύν σύντομα.

Επανέλαβε ακόμα την ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα και πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να μιλά με μία φωνή, στόχος που δεν εξυπηρετείται από επιλεκτικά format συζήτησης ηγετών, ιδιαίτερα όταν από αυτά δεν προκύπτει ενιαία στάση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Με την τοποθέτηση αυτή συμφώνησαν πολλοί ηγέτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι παρ' όλο που οι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι σημαντικές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Ευρώπη δεν πρέπει να αγνοεί τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

