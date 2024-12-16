Στο Λίβανο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη επίσκεψη ευρωπαίου πρωθυπουργού στη χώρα μετά την τελευταία ανακωχή και τις εξελίξεις στη Συρία.
Η επίσκεψή του στέλνει μήνυμα του ισχυρού ρόλου και της παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή.
Τι πρόγραμμα του πρωθυπουργού:
- Στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’, παρουσία του Μητροπολίτη Βηρυτού Ηλία.
- Στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Nabih Berry, στο μέγαρο Ain el-Tineh.
- Στις 12:40 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Najib Mikati, στο μέγαρο Grand Serail. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.
Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στη Βηρυτό στις 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο το ταξίδι του αναβλήθηκε λόγω βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος.
Η Ελλάδα και ο Λίβανος συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και στις επαφές που θα έχει ο πρωθυπουργός, αναμένεται να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου - ανάμεσά τους και οι Ένοπλες Δυνάμεις που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή της εκεχειρίας.
