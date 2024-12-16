Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε τεχνικό λάθος αποδίδεται η καταψήφιση των αμυντικών δαπανών από τον Αλέξη Τσίπρα

Σε τεχνικό λάθος αποδίδει το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βουλής εμφανίστηκε ότι δεν υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες.

Τσίπρας

Σε τεχνικό λάθος αποδίδει το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βουλής εμφανίστηκε ότι δεν υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας καταψήφισε τον προϋπολογισμό και υπερψήφισε μόνο τα δύο άρθρα που αφορούσαν τις δαπάνες της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις δαπάνες για την Άμυνα. 

Ωστόσο, στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βουλής εμφανίστηκε να υπερψήφισε μόνο τις δαπάνες της Προεδρίας. 

Από το γραφείο του σημειώνουν ότι θα γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις ώστε να υπάρξει η επανόρθωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: προυπολογισμός Αλέξης Τσίπρας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark