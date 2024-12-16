Σε τεχνικό λάθος αποδίδει το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βουλής εμφανίστηκε ότι δεν υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας καταψήφισε τον προϋπολογισμό και υπερψήφισε μόνο τα δύο άρθρα που αφορούσαν τις δαπάνες της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις δαπάνες για την Άμυνα.

Ωστόσο, στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βουλής εμφανίστηκε να υπερψήφισε μόνο τις δαπάνες της Προεδρίας.

Από το γραφείο του σημειώνουν ότι θα γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις ώστε να υπάρξει η επανόρθωση.

