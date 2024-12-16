Νότια Κορέα: Το Συνταγματικό Δικαστήριο άρχισε να εξετάζει την καθαίρεση του προέδρου Γιουν

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας διεξάγει σήμερα την πρώτη του συνεδρίαση για να εξεταστεί η εγκυρότητα και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας καθαίρεσης του προέδρου της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, τον οποίο έπαυσε το κοινοβούλιο εξαιτίας της ματαιωθείσας προσπάθειάς του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Το Σάββατο τα μέλη της νοτιοκορεατικής εθνικής αντιπροσωπείας ενέκριναν ψήφισμα για την απομάκρυνση από την εξουσία του κ. Γιουν, ο οποίος ήδη έχει στην πράξη παυθεί, τιμωρώντας τον για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου, που ανακλήθηκε μόλις έξι ώρες αργότερα.

Ο πρόεδρος, άλλοτε εισαγγελέας-σταρ, προκάλεσε σοκ στη χώρα της Ασίας ανακοινώνοντας απροσδόκητα την κήρυξη στρατιωτικού νόμου και στέλνοντας τον στρατό να φιμώσει το κοινοβούλιο, προτού να αναγκαστεί να κάνει πετάλι προς τα πίσω έξι ώρες αργότερα, πιεζόμενος ασφυκτικά από τη Βουλή και χιλιάδες διαδηλωτές.

«Η πρώτη συνεδρίαση για να εξεταστεί το ψήφισμα για την καθαίρεση (σ.σ. του προέδρου Γιουν) άρχισε στις 10:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:00 ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τυπικά, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει προθεσμία περίπου έξι μηνών για να αποφανθεί για το εάν η απόφαση είναι έγκυρη. Αν την επικυρώσει, ο κ. Γιουν θα καθαιρεθεί και θα προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές μέσα σε δυο μήνες. Ο νικητής θα ορκιστεί την επομένη, χωρίς τη συνήθη περίοδο μετάβασης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, προσωρινός πρόεδρος θα είναι ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου. Στις πρώτες του δηλώσεις αφού ανέλαβε μεταβατικός αρχηγός του κράτους, αυτός ο τελευταίος δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να εγγυηθεί «σταθερή διακυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Μουν Χιουνγκ-μπα υποσχέθηκε «ταχεία και δίκαιη» διαδικασία μετά την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποια θα είναι η απόφαση του κορυφαίου δικαστικού θεσμού της χώρας, καθώς οι παραβιάσεις του Συντάγματος και των νόμων που προσάπτονται στον κ. Γιουν είναι κατάφωρες και πασιφανείς.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει υπό κανονικές συνθήκες εννέα μέλη, αλλά τρία συνταξιοδοτήθηκαν τον Οκτώβριο και δεν αντικαταστάθηκαν, εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου στη Νότια Κορέα. Απαιτούνται έξι ψήφοι για να επικυρωθεί η αποπομπή του αρχηγού του κράτους, κατά συνέπεια ομόφωνη ετυμηγορία.

Ο ηγέτης της μείζονος αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ έκρινε χθες πως η λήψη ταχείας απόφασης από το δικαστήριο είναι «ο μοναδικός» τρόπος να τερματιστεί η πολιτική κρίση και να αμβλυνθούν «όσα υπομένουν» οι πολίτες.

Αστέρας της νοτιοκορεατικής πολιτικής μπλεγμένος σε υποθέσεις που μπορεί να του στερήσουν το δικαίωμα να εκλεγεί αρχηγός του κράτους, ο κ. Λι είναι μολαταύτα φαβορί σύμφωνα με αναλυτές αν οργανωθούν νέες προεδρικές εκλογές. Το 2022, έχασε στο νήμα από τον κ. Γιουν, η διαφορά ήταν η μικρότερη στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Ο κ. Λι κρίθηκε ένοχος τον Νοέμβριο για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας, αλλά με αναστολή. Σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση, δεν θα είχε πλέον δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Αν ωστόσο εκλεγόταν προτού ληφθεί τέτοια απόφαση, η δίωξη σε βάρος του θα διακοπτόταν, λόγω της προεδρικής ασυλίας.

Από την άλλη, ο κ. Γιουν είναι αντιμέτωπος με ποινική έρευνα για «ανταρσία», αδίκημα το οποίο στη θεωρία επισύρει την ποινή του θανάτου, και του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα.

Ο έκπτωτος πρόεδρος, 63 ετών, με δημοτικότητα στα τάρταρα, «αρνήθηκε» χθες να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς ανήγγειλαν πως του επιδοθεί νέα, δεύτερη κλήτευση.

Αν η καθαίρεσή του επιβεβαιωθεί, θα γίνει ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας που απομακρύνεται επίσημα από τα καθήκοντά του μετά την Παρκ Γκιουν-χιε το 2017.

Στην περίπτωση της Παρκ, που έπεσε εξαιτίας υπόθεσης διαφθοράς, το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του κοινοβουλίου 92 ημέρες αργότερα.

Υπάρχει ωστόσο υπόθεση στην οποία δεν συνέβη αυτό. Τον Μάρτιο του 2004 τα μέλη της Βουλής επίσης υιοθέτησαν πρόταση να καθαιρεθεί ο πρόεδρος Ρο Μου-χιουν, αλλά αυτή κρίθηκε άκυρη δυο μήνες αργότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η Βόρεια Κορέα, που αντιδρά μάλλον με το σταγονόμετρο αφότου εκδηλώθηκε η πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα, χαρακτήρισε σήμερα τον Γιουν Σοκ-γελ «αρχηγό της ανταρσίας» στη Σεούλ, μέσω του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων KCNA. Όπως συνηθίζει, χαρακτήρισε επίσης τον παυθέντα πρόεδρο «μαριονέτα» της Ουάσιγκτον, καθώς η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί πως η Σεούλ βρίσκεται κάτω από την μπότα των ΗΠΑ.

Εν μέσω της κρίσης, ο ηγέτης του προεδρικού κόμματος ανακοίνωσε την παραίτησή του. «Εγκαταλείπω το αξίωμα του επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό», ανέφερε ο Χαν Ντονγκ-χουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως ζητεί «ειλικρινά συγγνώμη» από τους συμπολίτες του που «υπέφεραν εξαιτίας του στρατιωτικού νόμου» τον οποίο κήρυξε ο αρχηγός του κράτους.

Παρά τις αντιδράσεις στην παράταξή του εξαιτίας των παροτρύνσεών του να καθαιρεθεί ο πρόεδρος Γιουν, ο κ. Χαν τόνισε πως δεν μετανιώνει για την απόφαση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

