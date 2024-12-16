Γιασάρ Γκιουλέρ: Δεν υποχωρούμε από τα εθνικά μας συμφέροντα σε Αιγαίο και Μεσόγειο

«Δεν υποχωρούμε από τα εθνικά μας συμφέροντα σε Αιγαίο και Μεσόγειο» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε: «To Aιγαίο και τη Μεσόγειο θέλουμε να τις δούμε ως περιοχές που υπάρχει σεβασμός στα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των πλευρών, που υπάρχει συνεργασία και ως περιοχές ειρήνης και ευημερίας. Φυσικά, την ώρα που κάνουμε προσπάθειες για την ειρήνη, τονίζουμε πως δεν θα υποχωρήσουμε από τα εθνικά μας συμφέροντα και πως υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα μας.

» Παρακολουθούμε στενά οποιεσδήποτε εξελίξεις μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία στο νησί της Κύπρου και να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η πρόσφατη αυξημένη κινητικότητα στο νησί της Κύπρου μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου βλάπτουν τη λεπτή ισορροπία στο νησί. Όπως ξέρετε πρόσφατα οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου ( Κυπριακή Δημοκρατία) σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας. Η στάση αυτή των ΗΠΑ αλλάζουν τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί.

Είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επεκτείνουν εκ νέου την απόφασή τους για άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου, το οποίο έλαβε το 2020, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του το 2022 και επέκτεινε το 2023, για ένα έτος ως της 1ης Οκτωβρίου 2024».

Τουρκικά ΜΜΕ: «2 μαχητικά Eurofighter έρχονται στην Τουρκία»

«Στις 18 Δεκεμβρίου θα προσγειωθούν στην Άγκυρα»

Τηλεοπτικό δίκτυο TRT HABER: «Ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε πως στις 18 Δεκεμβρίου θα προσγειωθούν στην Άγκυρα 2 μαχητικά Eurofighter τα οποία θα εξεταστούν από τους αρμόδιους και τους τεχνικούς. Άρα τα βλέμματα όλων στις 18 Απριλίου είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Καθώς γίνεται άλλο ένα βήμα για την προμήθεια των Eurofighter. Τα συγκεκριμένα μαχητικά θα ταξιδέψουν από τη Μεγάλη Βρετανία στο Κατάρ και ενδιάμεσα θα προσγειωθούν στην Άγκυρα για να εξεταστούν από τους αξιωματούχους του υπουργείου άμυνας και τους τεχνικούς».

