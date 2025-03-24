Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πραγματοποίησε αυτοψία στο σιδηροδρομικό δίκτυο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ταξιδεύοντας με το τρένο από τον Σταθμό Λαρίσης έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επισήμανε πως το σιδηροδρομικό δίκτυο νοσεί βαθιά και τα προβλήματα δε λύνονται με μία «ασπιρίνη», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα είπε όπως μεταδίδει η ΕΡΤ:

«Είναι μια αυτονόητη κίνηση για κάποιον, που αναλαμβάνει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Εάν δε δεις με τα μάτια σου και δεν ακούσεις με τα αυτιά σου αυτά, τα οποία συμβαίνουν στο πεδίο, δεν μπορείς να κατανοήσεις ένα πρόβλημα για να το λύσεις. Ευχαριστώ πολύ τους μηχανοδηγούς, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδόν του ταξιδιού μου υπεδείκνυαν πράγματα για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι τόσο ο ΟΣΕ όσο και αρκετά θέματα της Hellenic Train και συνολικά του σιδηροδρομικού δικτύου νοσούν βαθιά και όλα αυτά τα προβλήματα δε λύνονται με μία “ασπιρίνη”. Χρειάζονται αποφασιστικές κινήσεις, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές και χρειάζεται να κινηθούμε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Γι’ αυτό έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσω να δω ποια είναι τα προβλήματα στο πεδίο.

Η τηλεδιοίκηση σε μεγάλο βαθμό του δικτύου λειτουργεί, έχουμε αναλυτικά τα χιλιόμετρα. Τα έργα της περιοχής, που έχει καταστραφεί απ’ τον Daniel, για τα οποία περιμένουμε την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο καλώς εχόντων των πραγμάτων την ερχόμενη εβδομάδα κι εφόσον συμβεί αυτό, τον επόμενο μήνα ξεκινάνε».

