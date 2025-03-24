Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το κράτος μας, το Δημόσιο, αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο, και για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειάζονται δύο συστατικά στοιχεία το πρώτο είναι η πολιτική βούληση και το δεύτερο είναι η χρήση της τεχνολογίας, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία καινούργια φάση υλοποίησης πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και που βελτιώνουν και την ίδια την απόδοση του δημοσίου αλλά και τον τρόπο που ο πολίτης και η επιχείρηση συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο» τόνισε.

Αναφερόμενος στις σημαντικές προτεραιότητες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για επιτάχυνση των προσλήψεων, σημείωσε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά αλλά πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, να γίνονται οι προσλήψεις εντός του έτους προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να καθίσουν στη θέση τους.

Μιλώντας για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, είπε:

«Σήμερα για πρώτη φορά έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης που μπορεί να ξεχωρίσει τους άριστους δημοσίους υπαλλήλους να τους επιβραβεύει και ταυτόχρονα να μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για εκείνους που δεν έχουν τις επιδόσεις που προσδοκούμε να μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε την απόδοσή τους».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί μια σημαντική πρωτοβουλία που είναι η οριζόντια αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες καθώς 4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών.

«Αυτό το ερωτηματολόγιο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για εμάς για να δούμε που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και για να εγκαθιδρύσουμε μία ουσιαστική κουλτούρα λογοδοσίας γιατί τελικός κριτής των υπηρεσιών του κράτους πρέπει να είναι ο πολίτης» πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντική πρωτοβουλία την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας για το δημόσιο λέγοντας ότι έχει η εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Μιλώντας για τη βόρεια Ελλάδα στάθηκε στην αναμόρφωση των μεγάλων πυλών εισόδου της χώρας μας σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και σε άλλες πύλες εισόδου ώστε να μην αδικείται η χώρα μας από μία εικόνα που σίγουρα δεν μας ταιριάζει.

«Αύριο υπογράφεται η σύμβαση για τον υπερυπολογιστή "Δαίδαλο"»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάνοντας ειδική μνεία στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, όπου συμπυκνώνει το ιστορικό υγείας του κάθε πολίτη.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην «εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για το δημόσιο, μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα» προαναγγέλλοντας και αναμόρφωση των πυλών εισόδων της χώρας στη Βόρεια Ελλάδα, σε Κήπους και Ευζώνους «ώστε να μην αδικείται η χώρα από μια εικόνα που δεν μας ταιριάζει».

«Στόχος μας να έχουμε 100% κινηματογράφηση στο τέλος του 2025, ένας εθνικός στόχος που υλοποιείται μετά από δεκαετίες.

Με αφορμή, τέλος, ότι αύριο, Τρίτη, υπογράφεται η σύμβαση για τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» στο Λαύριο, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «συντελείται μια επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος στην πατρίδα μας, είναι ένας συνεχής αγώνας και μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση» ζητώντας, παράλληλα, «να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο το καλοκαίρι του 2026».

«Πρέπει να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα ιδίως του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η μεγάλη επανάσταση που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2019 θα επιταχυνθεί με πολύ συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα για κάθε πολίτη», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος είπε, μεταξύ άλλων:

«Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Δημήτρη Παπαστεργίου να σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη με έμφαση και στη στελέχωση του δημόσιου τομέα και στη δημόσια λογοδοσία και στην εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων όπως είναι η αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία και τη βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μιλήσαμε για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης και για άλλες μείζονες πρωτοβουλίες του υπουργείου για την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος είναι να κάνουμε πιο εύκολη τη ζώη, πιο αποτελεσματική τη δημόσια διοίκηση και να έχουμε ένα δημόσιο το οποίο και θα αξιολογείται και θα βελτιώνεται και θα προοδεύει».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων πως τρέχουμε εκατοντάδες έργα, μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης το υπουργείο τρέχει 104 έργα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 3 δισεκατομμύρια με σκοπό να δώσουμε λύση, να κάνουμε πιο απλή, πιο ασφαλή τη ζωή των πολιτών, έργα που πρέπει να παραδοθούν στην ώρα τους.

Πηγή: skai.gr

