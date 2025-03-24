Αυτιάς σε Κομισιόν: Ίδρυση ταμείου στέγασης και διπλασιασμός κονδυλίων

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ίδρυση ταμείου στέγασης και διπλασιασμό των διαθέσιμων κονδυλίων για την άμεση και χωρίς χρονοτριβές χρηματοδότηση του στεγαστικού, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα.

Επιπλέον, τονίζει ότι η «στεγαστική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που επιβαρύνει καθημερινά τα νέα ζευγάρια και τους κοινωνικά ευάλωτους. Λόγω των τεραστίων διαστάσεων που έχει λάβει, προσλαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος αλλά ούτε κι ένα ευρώ. Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις, ότι η στέγαση θα καταστεί κοινωνικά και οικονομικά προσιτή».

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Η στεγαστική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που επιβαρύνει καθημερινά τα νέα ζευγάρια και τους κοινωνικά ευάλωτους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή, δημιουργεί, λόγω των τεραστίων διαστάσεων που έχει λάβει, επείγοντα χαρακτήρα. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος αλλά ούτε κι ένα ευρώ. Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η στέγαση θα καταστεί οικονομικά προσιτή ειδικά στους νέους, στα νέα ζευγάρια και στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς επηρεάζει τόσο τις μητροπόλεις όσο και τις μικρότερες πόλεις, επιβαρύνοντας οικονομικά εκατομμύρια πολίτες. Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Χρέος μας είναι να καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια προκειμένου να επιλυθεί αυτή η κρίση. Οι ανάγκες αυξάνονται και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ευάλωτοι άνθρωποι θα έχουν προσιτή στέγη. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται να δημιουργήσει ταμείο στέγασης και να διπλασιάσει τα διαθέσιμα κονδύλια ανά χώρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

2. Θα προβεί σε δίκαιη κατανομή των κονδυλίων στα κράτη μέλη λόγω των διαφορετικών τους αναγκών;

3. Θα μειώσει του γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, ώστε να εκταμιευθούν

γρήγορα οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.