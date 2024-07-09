Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της σπείρας που εκβίαζε καταστηματάρχες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ένα σημειωματάριο που κρατούσαν και συγκεκριμένα η αρχηγός, η 43χρονη Νάνσυ, ήταν αυτό που τους «έκαψε». Η ίδια κρατούσε ουσιαστικά δύο τετράδια σημειώσεων, όπου μέσα καταγράφονται τα έσοδα και έξοδα ουσιαστικά της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών που η ίδια τουλάχιστον φέρεται να διεύθυνε. Στο σημειωματάριο φαίνεται η ημερομηνία 15/7/2021. Δηλαδή για τουλάχιστον τρία χρόνια. από ότι φαίνεται το κύκλωμα δρούσε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σημειώσεις που είχε στην κατοχή της η 43χρονη αρχηγός και απ ότι φαίνεται υπήρχε και μια επέκταση. Πέρα από τον κεντρικό τομέα της Αθήνας φαίνεται να έχουν επεκταθεί και στον βόρειο και στον δυτικό τομέα με εκβιασμούς καταστηματαρχών σε Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Περιστέρι.

Πέρα από τα έσοδα από τους εκβιασμούς, τον αριθμό των εκβιαζόμενων, τους συνεργάτες, καταγράφονται και τα ποσά, οι «μισθοί» των συνεργατών της και κυρίως των υπαλλήλων της δημοτικής Αστυνομίας, του υπουργείου Πολιτισμού και των διευθύνσεων Υγειονομικού Δόμησης. Μιλάμε για ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα ουσιαστικά, που μπορούσε να εκβιάζει με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά και μάλιστα να προβαίνει και σε ελέγχους επί τούτου, προκειμένου να πιέζει τα θύματα να ενδώσουν στις εκβιαστικές απαιτήσεις τους. Και βέβαια τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο υπάλληλος δημοτικής αστυνομίας μπορεί να έπαιρνε έως και 6.000 ευρώ ανά έτος ανά κατάστημα. Δηλαδή μεγάλα χρηματικά ποσά και απ ότι βλέπουμε από το 2021, αν τουλάχιστον τοποθετείται χρονικά η δράση του κυκλώματος, τα έσοδά του φαίνεται να ξεπερνούν τα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μία υπόθεση που θυμίζει λίγο την υπόθεση των εφοριακών στη Χαλκίδα.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να είναι μεγαλύτερο το εύρος, είναι πολλά τα καταστήματα, πολλοί εκβιαζόμενοι και πολύ ουσιαστικά οι συνεργαζόμενοι που κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, στα αρχικά στάδια της έρευνας.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις χρηματικές δοσοληψίες της σπείρας εκβιαστών που δρούσε στο κέντρο της Αθήνας.

Καταστηματάρχης του κέντρου της Αθήνας δίνει φάκελο με χρήματα στον αδελφό της της φερόμενης ως αρχηγού.

Υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας και ενας εκ των δύο αρχηγών βρίσκονται σε καφέ. Δίπλα τους υπάρχει και μία χάρτινη τσάντα. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως μέσα σε αυτή υπήρχε χρηματικό ποσό.

Το προφίλ της 43χρονης

2009: κατηγορήθηκε για απόπειρα απάτης

2010: κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση

To τελευταίο διάστημα φέρεται να είχε αποκτήσει άκρες σχεδόν σε κάθε δημόσια υπηρεσία που ελέγχει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Εκβιασμοί – δευκολύνσεις για να κάνουν τα στραβά μάτια – υποθέσεις στο αρχείο – ήταν μερικές από τις παροχές, με το αζημίωτο, λειτουργώντας σαν καλοκουρδισμένο ρολόι.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

22, που είναι σήμερα και 29 τα υπόλοιπα. 22 1.000, 29 1.250. Και μετά το Πάσχα.

Α- Τα χίλια. Τα χίλια για το υγειονομικό είναι αυτά; Α

όχι όχι τα σπάσαμε σε δύο.

Αυτές τις ** κάνω.

Γ- Ε δεν θα μπορούσες να το αποφύγεις άλλο. Γιατί

αν έμαθες χθες σηκώσανε την Ειρήνης.

Α- Ρε συ το είδα κατέβαινα την Καραγιώργη.

Γ- Έτσι μπράβο.

Α- Τι κάνανε εκεί πέρα ρε τα σηκώσαν όλα;

Γ- Έρχεται η σειρά σας γι' αυτό το λέω.

Μέλη της οργάνωσης πέρα από υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας, ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών δόμησης, διευθύνσεων υγειονομικού ελέγχου αλλά και από το υπουργείο πολιτισμού. Όλοι τους είχαν κομβικό ρόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού προέβαινε στη σύνταξη ψευδών βεβαιώσεων και επιχειρούσε να ασκήσει επιρροή στα τοπικά συμβούλια ώστε να προχωρήσουν οι δουλειές. Η ταρίφα άλλαζε λόγω εξόδων.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Α- Ναι ρε παιδί μου για να το περάσει γρήγορα τώρα ο άλλος.

Πάμε ένα τριχίλιαρο;

Γ- Μμμ νομίζω δύο είναι καλύτερα εδώ.

Α- Βάλε λίγο παραπάνω, καλοκαίρι να πάμε για διακοπές ρε.

Η αμοιβή μάλιστα κυμαινόταν από 6.000 έως 10.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.