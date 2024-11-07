Λίγο μετά την πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι συναντήθηκαν τυχαία χθες το βράδυ τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα της Κουμουνδούρου. Σε αυτό το στέκι συχνάζει τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσο και πολλά στελέχη των «87». Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Βασιλειάδης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Στέργιος Καλπάκης και Αλέκος Φλαμπουράρης κάθονταν ήδη στο γνωστό στέκι όταν στο μαγαζί έφτασε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί πως στο ίδιο μαγαζί πριν από δυο εβδομάδες ο Αλέκος Φλαμπουράρης με παρέα είχε βρεθεί και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με παρευρισκόμενους ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται να κάθισε στο τραπέζι μαζί τους και να άνοιξε μια χαλαρή κουβέντα για το τι πήγε λάθος τους τελευταίους δυο μήνες και τα πράγματα έφτασαν στα άκρα. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης άρχισε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να του εξηγεί τα λάθη που έκανε. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε και με την Κατερίνα Νοτοπούλου και τη ρώτησε για τις καταγγελίες περί μπούλινγκ. Η συζήτηση άναψε όταν έγινε αναφορά στα μαύρα ταμεία με τον Χρήστο Σπίρτζη να μπαίνει στην κουβέντα.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως Στέφανος Κασσελάκης και Όλγα Γεροβασίλη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βρέθηκαν λίγο μετά και για αρκετή ώρα μόνοι τους συζητώντας και όσα ειπώθηκαν στο τραπέζι, αλλά και αυτά που έχουν προηγηθεί ενόψει του αυριανού συνεδρίου. Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους είχαν δειπνήσει και πάλι στο Παγκράτι αμέσως μετά το επεισοδιακό συνέδριο του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

