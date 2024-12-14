Ξεκίνησαν τα «όργανα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Άρχισαν τα «όργανα» μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη; Κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν εξεπλάγη από το γεγονός πως ο Χανιώτης βουλευτής στην ομιλία του στη Βουλή ανέφερε πως πρέπει «να πάρουμε το παράδειγμα της Εθνικής που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι πρέπει να ξαναγίνει δημόσια τράπεζα». Για κρατικοποίηση έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και η θέση του είναι γνωστή. Αυτό που ενόχλησε τον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου είναι πως τη συγκεκριμένη αναφορά επέλεξε να την κάνει στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Την ώρα δηλαδή που ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ζητήσει να υπάρχει μια ενιαία φωνή εκπέμποντας ένα μήνυμα ενότητας του κόμματος με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρέμβασή του την Πέμπτη είχε τοποθετηθεί σε εντελώς άλλη κατεύθυνση τονίζοντας πως «αυτό που λέμε εμείς είναι να λειτουργεί η τράπεζα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να έχει ενισχυμένη παρουσία και έλεγχο το Δημόσιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει καρτέλ».

Η Κουμουνδούρου εμφανίστηκε με δυο γραμμές για το κρίσιμο θέμα των τραπεζών στο κορυφαίο νομοσχέδιο της χώρας με τον Παύλο Πολάκη να κάνει σαφές με την αυτονόμησή του πως την «προίκα» του 43% που κατέκτησε στις εσωκομματικές εκλογές δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να του άναψε από την πρώτη στιγμή «κόκκινο φως» για την αντιπροεδρία και ενδεχομένως πλέον ο «νούμερο δυο» του ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται για ένα σκληρό «μπρα ντε φερ» ενόψει του συνεδρίου της άνοιξης. Ο τομέας της Διαφάνειας δεν μπορεί να καλύψει το «μισό κόμμα» που εκπροσωπεί, όπως είχε δηλώσει το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου.

Αλέξης Τσίπρας: Έπεσε η αντιπολίτευση

Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί και στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Βήματος χτύπησε καμπανάκι για το γεγονός πως δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα και πως πρέπει από τώρα οι ηγεσίες των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων να συνεννοηθούν. «Καρφώνοντας» τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ραντεβού που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε πως «δεν είναι το ζητούμενο σήμερα η συναίνεση. Η αντιπολίτευση είναι το ζητούμενο», επισημαίνοντας μάλιστα πως το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε και κάτι για να ανέβει: «πήρε 11,8% στις εθνικές εκλογές και 12,9% - 13% στις ευρωπαϊκές». «Ξέραμε ότι πέφτουν οι κυβερνήσεις, όχι οι αντιπολιτεύσεις», σχολίασε σκωπτικά ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έστρεψε τα «βέλη» του για άλλη μια φορά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πρώτη ερώτηση ανέφερε πως «τους πρώην πρωθυπουργούς συνήθως η επικαιρότητα τους κυνηγάει όταν υπάρχει κάποιο έλλειμμά από τους παρόντες ενεργά δρώντες», ενώ για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά υπενθύμισε την κοινή γραμμή που είχαν στη Συμφωνία των Πρεσπών συμπληρώνοντας: «να θυμηθώ κάτι που έλεγε ο αείμνηστος ο Χαρίλαος Φλωράκης που ήταν θυμόσοφος. Όταν κατουράς στη θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι. Έτσι νομίζω ότι την πάτησε τώρα και ο κ.Μητσοτάκης με τον κ.Σαμαρά».

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε πως απαιτείται στρατηγική για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ στη Χάγη με κόκκινες γραμμές. «Με προβληματίζει η κατάργηση των διερευνητικών», συμπλήρωσε. Έκανε λόγο για τρεις διαφορετικές στρατηγικές και η πρώτη «είναι αυτή της αναβλητικότητας, δηλαδή κάνουμε ότι συζητάμε, αλλά δεν ρισκάρουμε για κάποια λύση». Συμπλήρωσε, μάλιστα πως «τα ήρεμα νερά δεν είναι πάντα ήρεμα... Είχαμε ανά 10 χρόνια μεγάλες κρίσεις». Για τη δεύτερη στρατηγική τόνισε πως «υπάρχει και μια λογική με την οποία εγώ δεν συμφωνώ, λύση να ναι και όποια να ναι». Στον αντίποδα, «η τρίτη στρατηγική που κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει η χώρα είναι αυτή που έχει αρχή, μέση και τέλος να μεγαλώσουμε τη χώρα» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «το διεθνές δίκαιο είναι ένας μεγάλος σύμμαχος».

