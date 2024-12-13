Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ολοκλήρωση 76 χιλιομέτρων από το μήκος του φράχτη στον Έβρο ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γνωστοποιώντας ότι ήδη έχουν προσληφθεί 400 συνοριοφύλακες. «Προσλαμβάνονται 150 νέοι συνοριοφύλακες, 100 στη Ροδόπη 50 στην Καβάλα για τη δεύτερη γραμμή φύλαξης» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στις υπηρεσίες αιχμής, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνόμευση έγινε ουσιαστική και αποτελεσματική. «Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε πανελλαδικά μέχρι τον Νοέμβριο 123.226 υπόπτους και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη για διάφορα αδικήματα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η ΟΠΚΕ προχώρησε στη σύλληψη 6200 υπόπτων έναντι 2.100 το 2023. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκαν 448 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες κατά τον κ. Χρυσοχοΐδη είναι οι περισσότερες την τελευταία δεκαετία.

Για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, ο Υπουργός είπε ότι η προστασία των θυμάτων είναι απολύτως αναγκαίο να γίνεται με τρόπο που ενθαρρύνει και άλλα θύματα να μιλήσουν: Λειτουργούν 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλους τους νομούς της χώρας και λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Το 2024 τα γραφεία χειρίστηκαν 20.113 περιστατικά μέχρι τώρα. Κάθε βράδυ έχουμε 100 περιστατικά και κάθε 24ωρο έχουμε 60-70 συλλήψεις κατηγορουμένων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ότι σε λίγες ημέρες θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του αρχηγείου της ΕΛΑΣ. ενώ νομοσχέδιο θα κατατεθεί και για την απαγόρευση κατοχή όπλων μαχαιριών από ανηλίκους.

Πηγή: skai.gr

