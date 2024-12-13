Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην εκτίμηση πως στις έρευνες και στην ανάκριση που διεξάγονται για τον αστυνομικό της Βουλής, γίνεται πολύ καλή δουλειά προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως «αποκαλυφθούν οι ευθύνες όλων και σε ποινικό και σε διοικητικό επίπεδο».

«Το Αρχηγείο θα σας δώσει μια απάντηση για το ποια ήταν η πορεία του (αστυνομικού) και θα πάρετε την απάντηση καθαρή και υπηρεσιακή όπως πρέπει, και θα πω στον αρχηγό να επισπεύσει να σας το δώσει άμεσα», είπε ο Υπουργός απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τα συνεχή ερωτήματα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το πως ήρθε ο αστυνομικός στη Βουλή.

«Από το αρχηγείο θα πάρετε μια απάντηση αλλά να πάρετε μια απάντηση και από αυτούς που ξέρετε ενδεχομένως, δεν ξέρω, εσείς ασχοληθείτε κάντε μια έρευνα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο και ούτε θα ασχοληθώ παραπέρα. Λέτε καλύψατε, για ποιο λόγο να συγκαλύψουμε; Τι να συγκαλύψουμε. Δεν θέλω να εκφραστώ γιατί είναι υπόδικος και πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό. Αλλά αν θέλετε να μάθετε πραγματικά ποιος τον έφερε εδώ και ποιοι στη συνέχεια τον τοποθέτησαν εδώ, να το μάθετε εσείς. Εγώ δεν θα ξανά ασχοληθώ με αυτό», είπε χαρακτηριστικά με την κα Κωνσταντοπούλου να σηκώνει το γάντι.

«Όχι υπαινιγμούς σε μένα και όχι τέτοιες διατυπώσεις. Σας έχω ζητήσει επίσημα, ποιος έφερε αστυνομικό με έναν τέτοιο φάκελο εδώ το 2019. Ήρθε το Μάρτιο του 2019 με αίτηση που έγινε τον Γενάρη του 2019. Και έμεινε εδώ μέχρι τον 11/24. Τον Φλεβάρη του 2024 του αφαιρέθηκε το όπλο λόγω καταγγελίας έμφυλης βίας. Σας ζητώ να μου απαντήσετε συγκεκριμένα και σε εμένα δεν θα εφαρμόζετε αυτή την τακτική της λάσπης», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Κα Κωνσταντοπούλου, σας μίλησα με σεβασμό για τη θέση που κατέχετε. Δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε σε δεύτερο πρόσωπο. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Δεύτερον όσα είπατε είναι ζητήματα που αφορούν ζητήματα ανάκρισης. Και τρίτον επειδή το 2019 δεν ήμουν ούτε καν βουλευτής και δεν μπορώ να μιλώ εξ ονόματος κανενός, αφού ενδιαφέρεστε ποιος τον έφερε το 2019 να ψάξετε να τον βρείτε», ανταπάντησε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: skai.gr

