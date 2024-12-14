Της Δώρας Αντωνίου

Συγκέντρωση πληροφοριών, ανάλυση και αξιολόγηση είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο κινείται η Αθήνα, όσον αφορά την κατάσταση στη Συρία. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό που κρατάει την Αθήνα σε εγρήγορση είναι το ότι «δεν ξέρουμε ακόμα τί είναι αυτό που έχει προκύψει στη Συρία», όπως αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος. Δεν είναι μόνο η ελληνική πλευρά σε αυτή τη θέση. Σήμερα στην Ιορδανία θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάσκεψη με τη συμμετοχή αξιωματούχων και διπλωματών από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε., την Τουρκία και αραβικές χώρες. Κοινός τόπος είναι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, να αξιολογηθεί η κατάσταση, να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και εκτιμήσεων για τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και το ενδιαφέρον της για τις εξελίξεις σε ανώτατο επίπεδο. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II και τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τους οποίους συνομίλησε για τις εξελίξεις, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη της χώρας μας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στη χθεσινή σύσκεψη επισημάνθηκε ότι υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία όσο παραμένουν απροσδιόριστα τα χαρακτηριστικά που θα λάβει η κατάσταση στη Συρία και το πως αυτό θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Επισημάνθηκε η σημασία να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας που διατηρεί η χώρα μας ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Σε σχέση με το προσφυγικό, η Αθήνα συγχρονίζει το βηματισμό της με τις Βρυξέλλες. Και εκεί, όπως αναφέρει πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάσταση είναι «wait and see». Στάση αναμονής, δηλαδή, μέχρι να κατασταλάξει η κατάσταση. «Ολοι περιμένουν να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι μπορείς να αναστείλεις εξέταση αιτήσεων ασύλου όταν υπάρχει ρευστή κατάσταση», προσθέτει η ίδια πηγή.

Με αυτή την επιλογή των Βρυξελλών, συντάσσεται η Ελλάδα που, όπως αποφασίστηκε χθες, εξακολουθεί να δέχεται αιτήματα ασύλου και να τα αξιολογεί, ωστόσο μέχρι να παγιωθεί η κατάσταση στη Συρία δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για αυξημένες ροές. Αντίθετα, όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή σύσκεψη, εάν διαμορφωθεί μια εικόνα σταθεροποίησης στη Συρία, αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επιστροφή από Σύρους που ζουν στη χώρα μας.

Χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία ή κάποιος συναγερμός από υπηρεσίες τρίτων χωρών για απειλές ασφάλειας, οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται «σε κατάσταση επαγρύπνησης και μέγιστης προσοχής, όσον αφορά την αξιολόγηση των δεδομένων», όπως επισημαίνει κυβερνητικό στέλεχος.

Αυτό που για την ώρα αξιολογείται ως θετική ένδειξη, είναι το γεγονός ότι οι δυνάμεις που ανέλαβαν την εξουσία στη Συρία λειτουργούν με σεβασμό απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και στις διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, στοιχείο που θα είναι καθοριστικό να παγιωθεί ως χαρακτηριστικό της επόμενης ημέρας. Η ελληνική πρεσβεία στη Δαμασκό, που εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική και ελληνορθόδοξη κοινότητα αξιολογώντας συνεχώς την κατάσταση.

Η Αθήνα παρακολουθεί, βεβαίως, και την κινητικότητα της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν ότι το στοιχείο της έντονης ρευστότητας ισχύει και για τις κινήσεις της Αγκυρας και το τελικό ισοζύγιο ισχύος που θα διαμορφωθεί την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

