Το εκλογικό δίλημμα για το 2026

Είναι δεδομένο πως το 2026 θα είναι μια προεκλογική χρονιά. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, όμως και το ενδεχόμενο, σύμφωνα με έμπειρα πολιτικά στελέχη κυρίως της αντιπολίτευσης, να είναι και εκλογική χρονιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει πως μένει σταθερός στις αποφάσεις του και όσοι είχαν επενδύσει σε πιο γρήγορες πολιτικές εξελίξεις την τετραετία 2019 – 2023 διαψεύστηκαν. Τη δέσμευσή του, πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, την επαναλαμβάνει όποτε ερωτηθεί, ωστόσο αρκετοί θεωρούν πως από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, με ένα ισχυρό πακέτο παροχών, όλα τα ενδεχόμενα θα πρέπει να θεωρούνται ανοιχτά.

Η πολιτική περίοδος είναι ασύμμετρη για να μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Δεν υπάρχει πλέον το παραδοσιακό δίπολο: μια ισχυρή κυβέρνηση που συγκρούεται με μια επίσης δυνατή αντιπολίτευση για την αυτοδυναμία. Αυτή η συνθήκη έδινε άλλα χαρακτηριστικά στον δρόμο προς τις κάλπες με τον εκλογικό αιφνιδιασμό έστω και σε έναν βαθμό να είναι προβλέψιμος.

Η Νέα Δημοκρατία αναζητεί το κατάλληλο timing που θα μπορέσει να πλησιάσει την αυτοδυναμία απέναντι σε μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη, της οποίας η σύνθεση θα αλλάξει τη νέα χρονιά με την είσοδο στο «παιχνίδι» του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην κοιτάξει να εκμεταλλευτεί ένα θετικό momentum ακόμα και το ερχόμενο φθινόπωρο; Οι «στραβές» έτσι και αλλιώς καραδοκούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πολυήμερο «μπρα ντε φερ» με τους αγρότες που έχει φέρει το Μαξίμου σε δύσκολη θέση. Δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση η σημερινή πλειοψηφία να ζήσει κάτι ανάλογο του χρόνου τέτοιο καιρό με την προεκλογική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η λογική λέει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πάρει όλο το χρόνο που έχει στη διάθεσή του για δυο λόγους: να καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα υπέρ του και για άλλη μια φορά να δείξει πως μένει συνεπής σε όσα υπόσχεται, όπως η εξάντληση της τετραετίας με το υπάρχον εκλογικό σύστημα. Δεν απειλείται, άλλωστε από καμία δύναμη της αντιπολίτευσης με την «ψαλίδα» από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να παραμένει μεγάλη δημοσκοπικά, άνω των 15 μονάδων.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως η είσοδος νέων σχηματισμών θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στον αποσυντονισμό των κομμάτων της μειοψηφίας ενισχύοντας το βασικό επιχείρημα - δίλημμα με το οποίο θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία περί «σταθερότητας». «Αγκάθι» για την κυβερνώσα παράταξη παραμένουν τα υψηλά ποσοστά που εξακολουθεί να έχει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Μακεδονία. Η αγροτική κρίση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν δυο αστάθμητους παράγοντες τους οποίους ο πρωθυπουργός είναι φυσιολογικό να υπολογίσει στην «εκλογική εξίσωση».

Οι εκλογικές ημερομηνίες που συζητούνται δημοσίως για τον Απρίλιο του 2027 δεν είναι τυχαίες, καθώς υπολογίζονται και οι δεύτερες κάλπες που θα στηθούν – εκτός απροόπτου – έναν μήνα μετά, έτσι ώστε τον Ιούλιο η νέα κυβέρνηση να αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε. Σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή αν βρεθεί ο εταίρος που θα δεχτεί να συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σενάριο πλειοψηφικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα, καθώς και η γαλάζια παράταξη απέχει από τον πήχη της αυτοδυναμίας, αλλά και τα υπάρχοντα ή τα «κυοφορούμενα» κόμματα δεν εμφανίζουν κάποια δυναμική πρωτιάς.

