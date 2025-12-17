Δημοσκόπηση MRB: 8 στους 10 στηρίζουν τους αγρότες - Τι λένε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα η ΝΔ διατηρεί άνετο προβάδισμα, ενώ οι πολίτες δίνουν τις απαντήσεις τους για πιθανά κόμματα από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Θετικά κρίνει τους χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16,7% και αρνητικά το 78,4%.

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

Για την αξιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θετική εικόνα έχει το 19,3% και αρνητική το 75,5%.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,6%

ΠΑΣΚ 10,9%

Ελληνική Λύση 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 6%

ΚΚΕ 6,7%

Φωνή Λογικής 3,9%

ΜέΡΑ25 2,3%

Νίκη 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,2%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 22,5%

Αναγωγή στο σύνολο

ΝΔ 29,2%

ΠΑΣΚ 14,1%

Ελληνική Λύση 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας 9,7%

ΣΥΡΙΖΑ 7,7%

ΚΚΕ 8,6%

Φωνή Λογικής 5%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%

Νέα Αριστερά 1,5%

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 8%

Δημήτρης Κουτσούμπας 5%

Σωκράτης Φάμελλος 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Η δημοτικότητα των υπουργών

Στη δημοτικότητα των υπουργών, πρώτος έρχεται ο Νίκος Δένδιας με 39,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25,8%, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης με 25,7%.

Με τι κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Αναφορά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.

Σενάριο συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Την ίδια στιγμή, το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.

