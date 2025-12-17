Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση MRB: 8 στους 10 στηρίζουν τους αγρότες - Τι λένε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB

Εκλογές

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN, καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα η ΝΔ διατηρεί άνετο προβάδισμα, ενώ οι πολίτες δίνουν τις απαντήσεις τους για πιθανά κόμματα από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δημοσκόπηση MRB

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Δημοσκόπηση MRB

Θετικά κρίνει τους χειρισμούς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16,7% και αρνητικά το 78,4%.

Δημοσκόπηση MRB

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Δημοσκόπηση MRB

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

Δημοσκόπηση MRB

Για την αξιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θετική εικόνα έχει το 19,3% και αρνητική το 75,5%.

Δημοσκόπηση MRB

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,6%

ΠΑΣΚ 10,9%

Ελληνική Λύση 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 6%

ΚΚΕ 6,7%

Φωνή Λογικής 3,9%

ΜέΡΑ25 2,3%

Νίκη 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,2%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 22,5%

Δημοσκόπηση MRB

Δημοσκόπηση MRB

Αναγωγή στο σύνολο

ΝΔ 29,2%

ΠΑΣΚ 14,1%

Ελληνική Λύση 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας 9,7%

ΣΥΡΙΖΑ 7,7%

ΚΚΕ 8,6%

Φωνή Λογικής 5%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%

Νέα Αριστερά 1,5%

Δημοσκόπηση MRB

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 8%

Δημήτρης Κουτσούμπας 5%

Σωκράτης Φάμελλος 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

Δημοσκόπηση MRB

Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Δημοσκόπηση MRB

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Δημοσκόπηση MRB

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Δημοσκόπηση MRB

Η δημοτικότητα των υπουργών

Στη δημοτικότητα των υπουργών, πρώτος έρχεται ο Νίκος Δένδιας με 39,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25,8%, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης με 25,7%.

Δημοσκόπηση MRB

Δημοσκόπηση MRB

Με τι κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Αναφορά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.

Δημοσκόπηση MRB

Σενάριο συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Την ίδια στιγμή, το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.

Δημοσκόπηση MRB

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δημοσκόπηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark