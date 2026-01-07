«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε». Με την παραπάνω φράση αντέδρασε ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά την έρευνα που διέταξε η εισαγγελία για τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 και πρώην υπουργού, περί χρήσης ναρκωτικών.

Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε. https://t.co/sN4N9FW6yF January 7, 2026

Κατά την προκαταρκτική έρευνα θα εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή όποιο άλλο αδίκημα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε προχωρήσει σε προσωπικές αποκαλύψεις που αφορούσαν σε εμπειρίες του με ναρκωτικές ουσίες, μιλώντας στο podcast «Phasma», προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο.

Στο βίντεο, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρεται σε προσωπικές του εμπειρίες από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δηλώνοντας ότι έχει δοκιμάσει ecstasy μία φορά στη ζωή του και ότι έχει κάνει χρήση κάνναβης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.