«Ξεκαθάρισμα» επιχειρεί ο Κασσελάκης ανοίγοντας πολλά μέτωπα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πολλά μέτωπα ανοίγει ο Στέφανος Κασσελάκης ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου.

Κατά πολλούς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κάνει ένα συνολικό «ξεκαθάρισμα», προκειμένου να προχωρήσει με τη δική του ατζέντα προς το συνέδριο του Οκτωβρίου.

Αυτό σίγουρα δεν είναι τόσο απλό. Η επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η τελευταία και η τρίτη πράξη της αντεπίθεσης που ετοίμασε συνολικά στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Μετά από τη συμμαχία με τον Νίκο Παππά και τον ορισμό του ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού, η επανένταξη του χανιώτη βουλευτή στην ΚΟ ήταν ένα σαφές «σήμα» του προέδρου πως δεν τον θέλει αντίπαλό του.

Επιμύθιο; Ο Παύλος Πολάκης είναι ο απόλυτος «νικητής» της σύγκρουσης με τον Στέφανο Κασσελάκης ανεξαρτήτως του τι θα πράξει σε τρεις ημέρες. Μπορεί ουσιαστικά να επιβάλει τη δική του ατζέντα παρεμβαίνοντας στην ηγεσία.

Μπορεί να μην τον αμφισβητήσει; Με βάση τα όσα του έχει καταλογίσει έως τώρα θα ήταν πολύ δύσκολη η στροφή των 180 μοιρών. Εκτός και αν ισορροπήσει με τις λέξεις και κατά πόσο η αλλαγή πολιτικής που απαιτείται και ζητεί όλες τις τελευταίες ημέρες προϋποθέτει και την αλλαγή στην ηγεσία.

Σε χθεσινή του ανάρτηση, σε σχέση και με την «βόμβα» για την αλλαγή του ονόματος ανέφερε: «Επιτέλους σταματήστε την ανούσια αντιπαράθεση. Δεν έχει το όνομα τη χάρη, το ξεκάθαρο πρόγραμμα την έχει. Οι οργανωτικές αλλαγές εξυπηρετούν την υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου αλλαγής που επαγγέλλεσαι. Όχι τον έλεγχο του μηχανισμού που θέλεις να επιβάλλεις».

Είναι γεγονός πως η εσωκομματική αντιπολίτευση περιμένει στη «γωνία» τόσο τον Παύλο Πολάκη, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε πρόταση μομφής, όσο και τον Στέφανο Κασσελάκη, καθώς σε αυτή την περίπτωση εκτιμούν πως θα έχει υπάρξει μυστική συμφωνία μεταξύ των δυο πρώην συμμάχων. Οι «87» θα έχουν χαράξει τη γραμμή που θα ακολουθήσουν μέχρι την Παρασκευή, ενώ θεωρείται πιθανό να συντάξουν ένα νέο κείμενο προς κατάθεση.

Η αντιπαράθεση στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να είναι σκληρή και σε σχέση με την πρόταση προς διαβούλευση του Στέφανου Κασσελάκη στην Επιτροπή Καταστατικού για αλλαγή του ονόματος σε «Συνασπισμός Σύγχρονης Αριστεράς».

Τι κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Επιχειρώντας σαρωτικές αλλαγές ξεκινά από το όνομα και το «brand» το οποίο έχει ταυτιστεί με την περίοδο ηγεμονίας του Αλέξη Τσίπρα. Αφήνει πίσω του τον όρο «ριζοσπαστικός», αλλά και την «Προοδευτική Συμμαχία» στην οποία είχε επενδύσει ο πρώην πρωθυπουργός. Για τη συγκεκριμένη «παράλειψη» ερωτήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες στη χθεσινή συνεδρίαση και απάντησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πως καλύπτεται από τον όρο «Συνασπισμός».

Χθες βράδυ στελέχη των «87» σχολίαζαν πως η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για τις οργανωτικές αλλαγές συνοδεύεται συνολικά από την επιθυμία του να φτιάξει ένα προσωποπαγές δικό του κόμμα.

Επειδή η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας προς την Κεντρική Επιτροπή, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση που τελείωσε αργά το βράδυ της Τρίτης, θα προβλέπει βαριά ποινή (αναστολή κομματικής ιδιότητας ή διαγραφή) αποφασίστηκε να καλέσουν εκ νέου τον Χρήστο Σπίρτζη για απολογία την Πέμπτη στις πέντε το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

