Σημίτης από Ζάπειο: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις

Εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε απόψε στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Κώστας Σημίτης αναφέροντας ότι «το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αυτές προσφέροντας το όνειρο και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας προς μια προοδευτική κατεύθυνση».

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Υπήρξα συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Στην πορεία αυτή των 50 ετών αντιμετωπίσαμε αντιξοότητες και προκλήσεις, αλλά καταφέραμε να βάλουμε τα θεμέλια για μια πιο δημοκρατική Ελλάδα, με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και με ισχυρή παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο προοδευτικός κόσμος ζητάει απαντήσεις και κυρίως μια διέξοδο για να μπορέσει να ελπίσει ξανά. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αυτές προσφέροντας το όνειρο και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Είναι μια ευκαιρία. Οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες.

Εδώ και τώρα, λοιπόν, προχωράμε μπροστά με γνώση δύναμη και τόλμη».

Πηγή: skai.gr

