«Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις Πολάκη στο περιστύλιο της Βουλής:

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε από το περιστύλιο της Βουλής στις τηλεοπτικές κάμερες:

«Όπως είχα δηλώσει την ημέρα της απαράδεκτης διαγραφής, ήμουν είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στημένο το σκηνικό την ημέρα εκείνη, κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο να με διαγράψουν, πιστεύονταν πως έτσι θα μαζί μου.

Δεν αλλάζει η ποιοτική εκτίμηση που έχω κάνει για την ανάγκη δυναμικής αντιπολίτευσης. Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είστε μεγάλα παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγραφούν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά λίγα λεπτά πριν».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης και μετά από εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ο βουλευτής Χανίων επανεντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μετά και από σχετική επιστολή του προέδρου της ΚΟ, Νίκου Παππά, στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

