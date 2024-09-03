Ενωτικό ήταν το πνεύμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο γιορτασμό των 50 χρόνων από τη ίδρυση του ΠΑΣΟΚ με την διακήρυξη της 3ης Σεπτέβρη. Προσδιορίζοντας ως διαχρονικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τις συντηρητικές πολιτικές που κρατούν στάσιμη τη χώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «είμαστε εδώ, όχι μόνο για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη επέτειο, αλλά και να στείλουμε ένα σαφές και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα:

Σε αυτή τη νέα περίοδο, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ενωμένο, θα είναι δυνατό και έτοιμο για τους μεγάλους και δύσκολους αγώνες που έχουμε μπροστά μας!»

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε χαρούμενος που στο Ζάππειο παραβρέθηκαν όλες οι γενιές του κόμματος αποτυπώνοντας τη συνοχή του. Εκθείασε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, μνημόνευσε μεταξύ άλλων τη Μελίνα Μερκούρη, τον Γιώργο Γεννηματά, τον Κάρολο Παπούλια, τον Αναστάσιο Πεπονή, για τη συνεισφορά τους στη ιστορική διαδρομή των 50 χρόνων όπως και τους πρώην αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημίτη, Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο, που προηγήθηκαν στο βήμα στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την εκλειπούσα Φώφη Γεννηματά για τις γενναίες και αποφασιστικές της προσπάθειες να στηθεί ξανά στα πόδια του. «Αυτό το τολμηρό, γοητευτικό και ελπιδοφόρο ταξίδι σας καλώ να συνεχίσουμε και τις επόμενες δεκαετίες οικοδομώντας μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον Ελληνικό λαό έχοντας φάρο τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες μας αλλά και μία δέσμευση χαραγμένη σε πέτρα, ότι δεν θα επαναλάβουμε ότι πλήγωσε τους πολίτες, »πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα από την ιστορία μιας 80χρονης είπε ότι το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου του 1981 υπεγράφη το Συμβόλαιο με τον Λαό κι απαρίθμησε τα μεγάλα επιτεύγματα της Αλλαγής με τη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, τον εκσυγχρονισμό και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας επί Κώστα Σημίτη, την εθνική ευθύνη που ανέλαβε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για να αποτραπεί η τυπική χρεοκοπία όταν «το πελατειακό κράτος της Δεξιάς έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού», όπως είπε «κι άφησε προίκα στη χώρα σπουδαίες μεταρρυθμίσεις με κοινό παρονομαστή τη διαφάνεια και τη λογοδοσία». Χαρακτήρισε ως δρόμο ευθύνης τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου «απέναντι στα νταούλια του λαϊκισμού όλων των αποχρώσεων που απειλούσαν κεκτημένα δεκαετιών για τη χώρα.

Αταλάντευτα δεν λογάριασε το πολιτικό κόστος μπροστά στη σωτηρία της πατρίδας και την ανάταξη της οικονομίας μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καυτηρίασε τη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ καθότι «μετά από μια δεκαετή οικονομική περιπέτεια ο ελληνικός λαός περίμενε πραγματικά καλύτερες μέρες».

«Κανένα όραμα, κανένα σχέδιο. Πορεύονται αμετανόητοι με μόνη τους έγνοια τη διατήρηση της εξουσίας», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε: « Γι' αυτό μη ρωτάτε, λοιπόν, ποιος είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ: Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, που οι πολιτικές της βυθίζουν σε απόγνωση τους πολίτες. Μόνο το χέρι του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει διάπλατα την πόρτα της εξόδου στον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του.Η νίκη απέναντι στη συντήρηση θα επιτευχθεί με πολιτικές προτάσεις, με ήθος και συνέπεια. Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά είναι μονόδρομος.»

Δίνοντας το στίγμα του «δικού» του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, υπογράμμισε πώς είναι δίπλα σε όσους υφίστανται τις συνέπειες από την πολιτική της ΝΔ: «Ο δρόμος που επιλέγουμε -και προσωπικά επιλέγω- δεν είναι ο εύκολος. Θα κοπιάσουμε περισσότερο, αλλά να είστε σίγουροι ότι το αποτύπωμα που θα αφήσουμε ως κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία θα είναι αντάξιο των προσδοκιών του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε και κατέληξε: «Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα. Από την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, ήρθε η ώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αυτονομία της ίδιας της πολιτικής στην χώρα.Να το πούμε ξεκάθαρα: Μαζί θα βάλουμε τέλος στο δόγμα η οικονομία αποφασίζει, η πολιτική εκτελεί και η κοινωνία υποτάσσεται. Με το ΠΑΣΟΚ θα ενώσουμε τις προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις του τόπου. Σήμερα η ενότητα, η πολιτική αυτονομία και η ανανέωση του κινήματος μας δεν είναι πια ζητούμενο. Το πετύχαμε μαζί σε τρεις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατότερο από κάθε άλλη στιγμή τα τελευταία 10 χρόνια.

Κανένας πια δεν μας ρωτάει με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Αντίθετα, μας χρεώνεται η ευθύνη να δώσουμε ελπίδα στον ελληνικό λαό και διέξοδο από την καταστροφική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Είμαστε ξανά ένα κίνημα κάθε ηλικίας, κάθε γενιάς.

50 χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να γίνει ξανά φορέας της Αλλαγής. Πάμε λοιπόν να δώσουμε όλοι και όλες μαζί αυτή την μάχη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

