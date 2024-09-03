Μετά από εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Δείτε την επιστολή του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Αντώνη Αντζολέτο, η επανένταξη του κυρίου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας δρομολογήθηκε μετά τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού. Μάλιστα, μέσα στην ημέρα αναμένεται νέα ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, όπου θα αναφερθεί αναλυτικά σε αυτήν την εξέλιξη.

Το κεντρικό ερώτημα αφορά αν θα αλλάξει κάτι στα σχέδιά του ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής ή αν έχουν κοπεί πλήρως οι γέφυρες με τον Στέφανο Κασσελάκη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νίκος Παππάς: Προχωράμε

«Yπάρχει το έδαφος για μία ανασύνταξη και αντεπίθεση του κόμματος. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν πάρα πολλοί να συμβάλουν και να προσφέρουν» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν υπάρχουν μέλη μειωμένων δικαιωμάτων. Η πολιτική κριτική είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο, μπορεί ο καθένας να την κάνει. Συζητάμε τα πάντα δημοκρατικά, προχωράμε» ανέφερε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε: «Είναι μία ξεκάθαρη απόφαση. Υπέστη μία ποινή ο Παύλος Πολάκης για θέματα συμπεριφοράς, έκλεισε αυτός ο κύκλος, προχωράμε».

Πηγή: skai.gr

