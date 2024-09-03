«Συνασπισμός Σύγχρονης Αριστεράς» είναι το νέο όνομα που προτείνει ο Στέφανος Κασσελάκης για να αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ανακοίνωσε σαρωτικές αλλαγές στο κόμμα κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε για διαβούλευση τη συγκεκριμένη πρόταση ονόματος, μία επιλογή που δεν περιλαμβάνει τη λέξη «ριζοσπαστικό», μένει ωστόσο η λέξη «αριστερά» την οποία χρησιμοποιεί ευρέως στις ομιλίες του.

Η κίνηση αυτή του κ. Κασσελάκη αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις καθώς πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξη είχε αρνηθεί ότι στις προθέσεις του ήταν η αλλαγή του ονόματος. Επίσης, η κίνηση δεν συνάδει με το περσινό ερωτηματολόγιο που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις καθώς ρωτούσε τη βάση αν θέλει αλλαγή και τώρα προχωρά σε αυτή την πρόταση και φαίνεται ότι θέλει να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο επικείμενο συνέδριο του Οκτωβρίου.

Αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Επιτροπή Καταστατικού καθώς συμμετέχουν πολλά στελέχη της «κίνησης των 87», της εσωκομματικής αντιπολίτευσης που θεωρούν το «ΣΥΡΙΖΑ» το brand που ταυτίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα και που θέλει να αφήσει πίσω του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης εισηγήθηκε επίσης και μια σειρά από ασυμβίβαστα, όπως:

οι βουλευτές δεν θα μετέχουν στα κομματικά όργανα,

το ανώτατο όριο θητειών για κάθε βουλευτή θα υπολογίζεται στις τρεις θητείες για την ίδια εκλογική περιφέρεια και μετά ο εκάστοτε βουλευτής θα αλλάζει εκλογική περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με σχετική επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ανέφερα ότι ο κ. Πολάκης επανεντάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από εισήγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασσελάκη.

Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου επέμεινε στο εσωκομματικό μέτωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά» ενώ ακολούθως διαμήνυσε ότι δεν αλλάζει η ποιοτική εκτίμηση που έχει κάνει για την ανάγκη δυναμικής αντιπολίτευσης.

«Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είστε μεγάλα παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγραφούν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά λίγα λεπτά πριν» τόνισε ο βουλευτής Χανίων.

Πηγή: skai.gr

