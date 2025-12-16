Ξαναχτύπησε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παρασκευαΐδης... που μπορεί να πήγαινε στον Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη «μητέρα των μαχών» στη Βουλή, τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τον Προϋπολογισμό. Οι συσκέψεις είναι συνεχείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στους θεσμούς και στο κράτος Δικαίου και στη σημασία τους για την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά από θέματα, όπως η διαχείριση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για τα σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ που ταλανίζει την πολιτική ζωή.

Την ίδια ώρα, νέο πονοκέφαλο για το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη που έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες από τη Χαριλάου Τρικούπη για προηγούμενες αναφορές του. Αυτή τη φορά, μια μέρα πριν την συζήτηση για τον Προϋπολογισμό καταλόγισε ευθύνες και στο κόμμα του για τη χρεοκοπία της χώρας.

«Ευθύνεται και το κόμμα μου (για τη χρεοκοπία της χώρας). Κοίταξε, να λέμε τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη. Οπωσδήποτε να πούμε ότι οφείλεται σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο το δικό μου. Όλα όσα πέρασαν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Παρασκευαίδης στο ONE.

Ο βουλευτής Λέσβου μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκλεισε το μάτι και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αν με εξέφραζαν οι γραμμές και δεν με ήθελε το ΠΑΣΟΚ μπορεί και να πήγαινα (στο κόμμα Τσίπρα). Είμαι υπέρ της ένωσης όλων των Κεντροαριστερών δυνάμεων... και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ήθελα πιο ήπιους τόνους.Εμείς έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη, με αυτόν να βαδίσουμε, έχουμε ένα συγκροτημένο κόμμα, αλλά δεν τον απορρίπτω τον Τσίπρα» σημείωσε ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνέντευξή του «ταξίδεψε» σε χρόνο-ρεκόρ στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια, ενώ ακόμα και βουλευτές που έδιναν τη μάχη του Προϋπολογισμού ενημερώθηκαν για τα όσα είπε ο συνάδελφός τους και τα πράσινα τηλέφωνα πήραν φωτιά.

