Κρίσιμη μέρα για το μέλλον των μπλόκων

Σήμερα τα...σπουδαία από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς στην κυβέρνηση με αγωνία αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών. Τα μηνύματα που εκπέμπονται από διάφορες περιοχές της χώρας δείχνουν αντιφατικά και δεν επιτρέπουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τις προθέσεις και τη στάση που θα τηρήσουν οι αγρότες. Παράλληλα, πρόσθετο εκνευρισμό και αναστάτωση προκάλεσε χθες η αστοχία και το μπέρδεμα ανάμεσα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ που είχε ως αποτέλεσμα αντί να πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, να αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% του ΕΛΓΑ.

Στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι όσα ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σε απάντηση των αιτημάτων που κατέθεσαν οι αγρότες, αποτελούν μια ικανοποιητική βάση, προκειμένου η σημερινή απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης να είναι υπέρ της προσέλευσης των εκπροσώπων των αγροτών σε συνάντηση είτε με τον πρωθυπουργό ή με τον Κωστή Χατζηδάκη, αναλόγως του προγράμματος και του χρόνου στον οποίο η συνάντηση θα οριστεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση αυτής της κατάστασης». Η αισιοδοξία αυτή, που συμμερίζονται και κυβερνητικά στελέχη, απορρέει από την εκτίμηση ότι υπάρχει μία καλή αφετηρία για να αρχίσει η συζήτηση και αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο για θετική απόκριση στον διάλογο. Και εφόσον αρχίσει ο διάλογος και διαπιστωθεί ότι υπάρχει καλή διάθεση να μπουν σε συζήτηση όλα τα θέματα και να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αιτημάτων γίνεται, οι εξελίξεις θα είναι θετικές εκτιμούν στην κυβέρνηση. Βεβαίως, υπάρχουν εξαρχής δύο αστερίσκοι σε αυτή τη συζήτηση: ο πρώτος έχει να κάνει με τους δεδομένους περιορισμούς που θέτει η οικονομία, καθώς η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να μπει σε λογικές «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», και ο δεύτερος αφορά τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν και δεν υπάρχει περιθώριο υπαναχώρησης από τη συμφωνία αυτή.

Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε και πάλι στο κάδρο τη χρονική συγκυρία και τις γιορτές των Χριστουγέννων που πλησιάζουν και υπό κανονικές συνθήκες συνεπάγονται αυξημένες μετακινήσεις και ενισχυμένη εμπορική δραστηριότητα. «Θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν και αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και να είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν, θα έλεγα, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων» είπε ο πρωθυπουργός.

Η αναφορά αυτή καθόλου τυχαία δεν είναι. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι η πίεση αυξάνεται όσο οι μέρες περνούν και εξαντλούνται τα περιθώρια ανοχής στις κινητοποιήσεις. Εκτιμούν, όμως ότι μέρος της πίεσης αυτής θα εισπράττουν όλο και περισσότερο και οι αγρότες, εάν η κατάσταση δεν εκτονωθεί σύντομα.

