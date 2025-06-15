Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 16 Ιουνίου, το απόγευμα στην Κύπρο, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. .

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τη Λεμεσό, όπου θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα στις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ζήτησε από την ΕΕ σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για εξέταση των εξελίξεων στην περιοχή ενώ δήλωσε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από την Κύπρο να μεταφέρει μήνυμα προς το Ισραήλ.

Στις 19:30, ο κ. Δένδιας θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Χατζηκυριάκου, «Αόρατη Συνωμοσία».

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μιλήσει επίσης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» Χάρης Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

