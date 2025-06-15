Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με ανάρτησή του την απόπειρα «Ελλήνων αλληλέγγυων» να συμμετάσχουν σε πορεία προς τη Γάζα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του. Επισήμανε ότι, κατά την άποψή του, η στάση αυτή αντικατοπτρίζει μια «αφέλεια και ανοησία» που, όπως σημειώνει, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά χαρακτηρίζει ευρύτερα την αριστερά στη Δύση.

Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι ακτιβιστές δεν έχουν επιδείξει ανάλογο ενδιαφέρον για άλλες συγκρούσεις ή ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως στην Ουκρανία ή στο Σουδάν, όπου - όπως ανέφερε - χριστιανοί σφαγιάζονται καθημερινά από ισλαμιστές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σε όλες σχεδόν τις Δυτικές Χώρες από την Αριστερά και διάφορους άλλους περιθωριακούς, γίνονται ασταμάτητες διαδηλώσεις για την Γάζα. Ποτέ δεν έκαναν για την Ουκρανία, για τους Χριστιανούς του Σουδάν που σφάζονται καθημερινά από τους ισλαμιστές εκεί, για τους Γιεζίντι που εξολόθρευσε ο ISIS, αλλά καθημερινά κλείνουν τους δρόμους και τις πλατείες μας για τη Γάζα και την Χαμάς. Συνεχώς τους ακούμε να κατηγορούν όλες τις Κυβερνήσεις της Δύσης για «αυταρχισμό» κλπ «χούντα Μητσοτάκη» στην Ελλάδα και άλλα παρόμοια…έφτασαν λοιπόν οι «αλληλέγγυοι» στην πορεία τους προς την Γάζα στην Αίγυπτο και νόμιζαν ότι μουσουλμάνοι αυτοί, θα υποστηρίζουν τις ανοησίες τους. Τους έπιασε όμως ο κόσμος της Αιγύπτου στα χέρια του, που ξέρει την αλήθεια για το τί εστί Χαμάς, το τί γίνεται στη Γάζα και το γιατί οι Αιγύπτιοι φυλάνε πιο αυστηρά τα σύνορά τους με την Γάζα μή τυχόν και περάσει κανένας στην Αίγυπτο από εκεί, και τους φέρθηκε όπως βλέπετε στα πλάνα. Τώρα ζητούν την βοήθεια των Κυβερνήσεων τους, των ίδιων που βρίζουν καθημερινά ως «χούντα» κλπ για να τους σώσουν από τους Αιγυπτίους. Η αφέλεια και η ανοησία των αριστερών της Δύσεως ξεπερνά κάθε φαντασία και δυστυχώς δεν είναι μόνον Ελληνικό φαινόμενο.

Πηγή: skai.gr

