Με σκέψεις για τη νέα κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Ισραήλ και το Ιράν, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν έντονη ανησυχία. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Ισραήλ και το Ιράν, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία», όπως επεσήμανε, ενώ αναφέρθηκε και στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχα χθες την ευκαιρία να επαναλάβω τις θέσεις μας στον Ισραηλινό ομόλογό μου, κ. Benjamin Netanyahu, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Τόνισα ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η λύση, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι διπλωματική. Υπογράμμισα εμφατικά την ανάγκη για άμεση εκεχειρία στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με εταίρους και συμμάχους προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας».

Ολόκληρη η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού:

