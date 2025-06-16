Στήριξη 10 τροπολογιών από τον Αυτιά για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Την άμεση στήριξη με απευθείας χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), διατύπωσε με σαφήνεια ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στο πλαίσιο ψηφίσματος για την ετήσια Έκθεση των Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τόνισε ότι «αυτό είναι αναγκαίο καθώς 24 εκατομμύρια ΜμΕ της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων, παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και δημιουργούν πάνω από το 50% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τις επιχειρήσεις της ΕΕ».

Παράλληλα κατέθεσε δέκα τροπολογίες, που ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν:

Ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτήσεων, χωρίς αποκλεισμούς, όπως θέτει μετ΄ επιτάσεως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, αλλά και το σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας που αποτελούν θεσμικούς συμβούλους του κράτους. Στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, ώστε να στηριχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ και των νησιωτικών, απόκεντρων, οικονομικά υποβαθμισμένων περιοχών. Μείωση του διοικητικού φόρτου και απλούστευση των διαδικασιών για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ και συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για την παροχή συντονισμένης οικονομικής υποστήριξης και τεχνικής καθοδήγησης. Θεσμοθέτηση μόνιμου μέτρου χρηματοδότησης αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στοχευμένες επενδύσεις σε ΜμΕ που μπορούν να έχουν ευρύ θετικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην οικονομική ανθεκτικότητα και στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Αύξηση των δανείων από την ΕΤΕπ με ευνοϊκούς όρους και δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού. Ισχυρές πιστώσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις και στήριξη όσων αντιμετωπίζουν πιέσεις κόστους. Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως χρήση του POS και σύνδεση με εμπορικές πιστώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.