Παπασταύρου: «Οι διαχωριστικές γραμμές στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης είναι ξεκάθαρες και πρέπει να παύσουν να υπάρχουν»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε χθες στην εναρκτήρια τελετή του Green Transition Forum 5.0 με θέμα «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Καινοτομίας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» που διοργανώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, παρουσία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ροξάνα Μίνζατου, του Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Ζέκο Στάνκοφ και του πρ. Πρωθυπουργού της Ιταλίας και εισηγητής της Έκθεσης για το Μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

Ο κ. Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια της έναρξης του συνεδρίου, τόνισε ότι η ενεργειακή διαχωριστική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα τόσο της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, όσο και για την ίδια την Ευρώπη, ενώ επισήμανε την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της ομάδας κρούσης που πρότεινε τον Ιανουάριο του 2025 ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να καμφθούν οι ανισότητες στις τιμές ρεύματος των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

O κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι στον τομέα αυτόν η Ε.Ε απέδειξε ότι δεν υπάρχει ακόμη μια πραγματική ένωση, αφού η αγορά παραμένει κατακερματισμένη και η περιοχή δεν είναι ουσιαστικά διασυνδεδεμένη. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του κ. Ενρίκο Λέτα, σύμφωνα με την οποία η ενιαία αγορά είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. «Πρέπει να κινητοποιήσουμε επενδύσεις για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες ανάγκες της Ευρώπης μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης και ισχυρής ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς ικανής να διοχετεύσει τις αποταμιεύσεις προς τις επενδυτικές ανάγκες. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα συμμαχία μεταξύ των κρατών-μελών για την επίτευξη της απανθρακοποίησης», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει συστηματικά υψηλότερες τιμές. Οι αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας μεταξύ των περιοχών της Ε.Ε. απειλούν την εσωτερική αγορά και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το πεδίο, η Ελλάδα πέτυχε να αναδείξει την ατζέντα των δικτύων σε στρατηγικό ζήτημα υψηλής πολιτικής σημασίας, δίνοντάς της επείγοντα χαρακτήρα και ζητώντας άμεσα αποτελέσματα. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, η Επιτροπή συμφώνησε στη σύσταση μιας ειδικής ομάδας κρούσης που πρέπει, ωστόσο, να λειτουργήσει άμεσα και συστηματικά», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Τέλος, κατέληξε ότι «ο κοινός μας στόχος είναι ένα ασφαλέστερο, διασυνδεδεμένο και κλιματικά ουδέτερο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα που θα ωφελεί όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο μεταβαίνουν, σήμερα στο Λουξεμβούργο, όπου και θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

