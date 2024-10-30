Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ αποτελεί τη μόνη πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το ΚΚΕ, την επιπλέον δύναμη που του έδωσε ο λαός την καταθέτει μόνο πίσω στον ίδιο, στους αγώνες του, αποτελώντας τη μόνη πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σε συνέντευξή του στο dnews.gr.

Όπως προσθέτει, στόχος είναι «να γίνονται όλο και περισσότεροι εκείνοι που αναζητούν τις λύσεις, όχι στη μια ή την άλλη κυβέρνηση παρόμοιας κοπής, όχι σε διάφορους "σωτήρες", αλλά στην ενεργητική παρέμβαση του λαού στις εξελίξεις, εκείνοι όσοι "κοιτάζουν" έξω από τα ασφυκτικά πλαίσια του σημερινού σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος».

«Το πρόγραμμα του ΚΚΕ δίνει τις απαντήσεις για το πώς μπορούμε σήμερα να πάμε μπροστά ως λαός και ως χώρα»

«Το πρόγραμμα του ΚΚΕ δίνει τις απαντήσεις για το πώς μπορούμε σήμερα να πάμε μπροστά ως λαός και ως χώρα, με την εξουσία να βρίσκεται πραγματικά στα χέρια του λαού, ο οποίος να μπορεί επιτέλους να ζει με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας, απαλλαγμένος από εκμεταλλευτές και δυνάστες», σημειώνει.

Με αφορμή την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ ως «δυνάμει δεύτερου πόλου», ο κ. Κουτσούμπας τονίζει ότι «στόχος του συστήματος είναι να επανέλθει ο δικομματισμός, καθώς έχουν ανάγκη από δύο τουλάχιστον ισχυρούς "πόλους" στο αστικό πολιτικό σύστημα, ώστε να απορροφάται η δυσαρέσκεια που προκαλεί η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, να υπάρχει εξασφάλιση διακυβέρνησης για συνέχιση της ίδιας πολιτικής όταν χρειαστεί, ακόμα και για να λειτουργεί συσπειρωτικά για το πρώτο κόμμα».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι «δεν είναι, όμως, ούτε εύκολο, ούτε δεδομένο ότι θα τα καταφέρουν, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει "εγγραφεί" πλέον στη συνείδηση και στη μνήμη του λαού μας ως η δύναμη εκείνη που τσάκισε εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, που ψήφισε τρία μνημόνια και εφάρμοσε τα δύο από αυτά από κυβερνητικές θέσεις, που συγκυβέρνησε με τη ΝΔ και τον Καρατζαφέρη και την ακροδεξιά του ΛΑΟΣ, που ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της πρώτης τετραετίας Μητσοτάκη».

Μεταξύ άλλων, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει πως «η διαμόρφωση ενός δεύτερου ισχυρού πόλου στο αστικό πολιτικό σύστημα εξυπηρετεί και πιθανές λύσεις κυβερνήσεων συνεργασίας, οι οποίες ήταν πάντα μια προσωρινή λύση, όταν ένα κόμμα δεν μπορούσε να επωμιστεί μόνο του το "κόστος", καταφανώς αντιλαϊκών πολιτικών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνο που σίγουρα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι η «γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια για την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ».

Σε αυτήν την πολιτική «αντιπολίτευση δεν είναι φυσικά ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής αλλά οι αγώνες των εργαζομένων, οι χιλιάδες άνθρωποι που συμμετέχουν στις αντιπολεμικές αντιϊμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις, είναι το απεργιακό μπαράζ που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και βδομάδες και θα κορυφωθεί με τη γενική πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη, με σύνθημα "Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία - Έξω η Ελλάδα απ' του πολέμου τα σφαγεία"». προσθέτει.

Τι είπε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά, μεταξύ άλλων, ότι «αυτό που κατά τη γνώμη μας πρέπει να μείνει σαν χρήσιμο -για το παρόν και το μέλλον- συμπέρασμα, είναι πως όταν "πουλάς" στον λαό ψεύτικες ελπίδες για δήθεν εύκολες λύσεις, απλά με μία κυβερνητική εναλλαγή "καρεκλών", χωρίς σύγκρουση με το σύστημα, τα οικονομικά συμφέροντα, τις ιμπεριαλιστικές συμφωνίες και συμμαχίες, είναι θέμα χρόνου αυτές να διαψευσθούν και να αρχίσει μια πορεία πολιτικού εκφυλισμού, που κάποια στιγμή μεταφράζεται και σε οργανωτικό εκφυλισμό».

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει δύο ζητήματα που έθεσε στην πρόσφατη ομιλία του ο κ. Τσίπρας, εκ των οποίων «το ένα είναι ο δήθεν "εθνικός στόχος" της "σύγκλισης με τις άλλες χώρες της ΕΕ". Πρόκειται για "φωτοτυπία" αυτών που λέει και ο κ. Μητσοτάκης, αφού αποτελεί στόχο του κεφαλαίου στη χώρα μας, στον οποίο θέλουν να στοιχίσουν τον λαό. Είναι, όμως, αξιοσημείωτο ότι από το περίφημο "να αλλάξουμε την ΕΕ", φτάσαμε μέσα σε λίγα χρόνια στο "να γίνουμε ΕΕ"».

«Το δεύτερο είναι η "ανάγκη εξισορρόπησης του πολιτικού συστήματος από τα αριστερά", χρησιμοποιώντας και τον "μπαμπούλα" της ακροδεξιάς. Όμως, αυτό που έχει στο μυαλό του ο λαός μας ως Αριστερά, ποτέ δεν ήταν ένας "ισορροπιστής του συστήματος", αλλά αντίθετα η δύναμη εκείνη που το αμφισβητεί. Ο κ. Τσίπρας και με τις διάφορες "μετάνοιες" που διατυπώνει τελευταία, είναι φανερό ότι επιθυμεί να (επα)αναλάβει έναν τέτοιον ρόλο. Το αν αυτό θα συμβεί, δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του», συμπληρώνει.

Σχετικά με την προσπάθεια ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού αναφέρεται στις «δυσκολίες της Σοσιαλδημοκρατίας να καλλιεργήσει αυταπάτες», τονίζει πως «το βασικό είναι ότι οι λαοί δεν έχουν κάτι ουσιαστικό να προσδοκούν από τέτοιες προσπάθειες, παρά μόνο νέες απογοητεύσεις και χαμένα χρόνια, που θα οδηγήσουν τελικά σε νέα συντηρητική επέλαση, όπως γίνεται συνήθως».

Τι είπε για την συνταγματική αναθεώρηση

Σε ό,τι αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνει ότι με βάση τα όσα έχουν -μέχρι τώρα- εξαγγελθεί ή υπονοηθεί, «προκύπτει με σαφήνεια ότι μιλάμε για βαθιά αντιδραστικές αλλαγές, τις οποίες φυσικά θα αντιπαλέψουμε».

Όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η θέση και η στάση του ΚΚΕ είναι πάγια θέση αρχής και θα καταψηφίσει «ανεξάρτητα από το πρόσωπο, αφού εκ των πραγμάτων το μόνο που κάνει ο όποιος Πρόεδρος είναι να επικυρώνει τις αντιλαϊκές αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και τους επαίσχυντους συμβιβασμούς της σε άλλα, για συμφέροντα ξένα προς τα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής».

Ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν, ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση του διαλόγου των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας, μέσω των πολιτικών εκπροσώπων τους, πρέπει να πούμε πως πρόκειται για ένα κανονικό παζάρι που έχει στηθεί υπό την "ομπρέλα" των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ».

Όπως αναφέρει, «προκειμένου το ΝΑΤΟ να κρατήσει την Τουρκία στη δική του "αγκαλιά", θα πρέπει να δοθούν στην τουρκική άρχουσα τάξη ανταλλάγματα, που εκ των πραγμάτων θίγουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και ζητήματα κυριαρχίας».

«Επομένως, ο λαός μας έχει κάθε λόγο να είναι ανήσυχος, να απορρίψει τον επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, να είναι έτοιμος να αντιπαλέψει τυχόν αρνητικές εξελίξεις, κάνοντας στην άκρη αυτούς που θα βρουν ευκαιρία να χύσουν πάλι το πατριδοκάπηλο δηλητήριό τους, χωρίς ποτέ να βγάζουν άχνα για τους πραγματικούς ενόχους», προσθέτει.

Επίσης, τονίζει τις «τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, και όσων δίνουν στήριξη ή ανοχή σε όσα κάνει, γιατί έμπρακτα εμπλέκει τη χώρα μας στους δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε πολύ επικίνδυνο βαθμό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον λαό, «που γίνεται στόχος πιθανών αντιποίνων ενώ οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί που έχει χρυσοπληρώσει, δήθεν για την άμυνα της χώρας, στέφονται ενάντια σε άλλους λαούς».

«Απέναντι σε αυτά, είναι πέρα για πέρα δίκαιες οι κινητοποιήσεις του λαού, της νεολαίας, αλλά και οι αντιδράσεις, η κραυγή αγωνίας, θα λέγαμε, των ενστόλων μας, μονίμων και στρατευμένων, και είναι απαράδεκτη η τιμωρητική στάση της κυβέρνησης απέναντί τους», καταλήγει, στη συνέντευξή του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.