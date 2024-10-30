Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφτηκε σήμερα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΧ Technologies, Πάνο Ξενοκώστα, καθώς και με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Τζορτζ Τσούνη, η συμβολή του οποίου υπήρξε καταλυτική για την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης που έγινε στα ναυπηγεία.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης έγινε παρουσίαση για τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα, αλλά και τους μελλοντικούς στόχους της ONEX, είδε από κοντά τις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με εργαζομένους, καθώς και με τα νέα παιδιά που εκπαιδεύονται στα ναυπηγεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΔΥΠΑ.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία θα θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα και πρόσθεσε πως ο χώρος της ναυπηγοεπισκευής θα προσφέρει όλο και περισσότερες δυνατότητες ασφαλούς εργασίας για νέα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν και να παράγουν σε αυτό το χώρο.

Με τη σειρά του, ο κ. Ξενοκώστας ευχαρίστησε τον Υπουργό Ανάπτυξης και συνολικά την Κυβέρνηση για την διαχρονική στήριξη στην επένδυση που έχει γίνει στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ώστε να γίνει πράξη το όραμα για πολλές νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία και μετατροπής τους σε έναν χώρο εξαγωγών με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε αναλυτικά:

“Η ναυπηγική βιομηχανία, η γαλάζια οικονομία της πατρίδας μας, είναι στο κέντρο του νέου παραγωγικού μοντέλου. Δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη, να μην έχει εξίσου πανίσχυρη ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγοεπισκευή. Γι’ αυτό το λόγο η Κυβέρνηση στηρίζει με όλες τις προσπάθειες το νέο σχέδιο για τη ναυπηγική βιομηχανία.Η ΟΝΕΧ που είναι εγκατεστημένη εδώ και 1,5 χρόνο εδώ στα ναυπηγεία της Ελευσίνας που λειτουργούν πλέον κανονικά, έχει πετύχει έναν τζίρο που υπολογίζεται στα δύο ναυπηγεία το 2024 να ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σπουδαίο ότι 450 εργαζόμενοι εργάζονται και αμείβονται κανονικά. Και δημιουργούμε μια νέα δυναμική για το ναυπηγείο.

Θα ήθελα να δώσω δύο μηνύματα οι νέες επενδύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία θα θεωρούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την κυβέρνησή μας στρατηγικού χαρακτήρα, με ό,τι θα συνεπάγεται αυτό για τη διευκόλυνση στην υλοποίησή τους και σε ταχύτητα και σε δυναμική και σε αποτέλεσμα ώστε να αυξηθεί σημαντικά η επιρροή και το αποτέλεσμα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Το δεύτερο είναι αυτά τα νέα παιδιά που εκπαιδεύονται εδώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΔΥΠΑ του Υπουργείου Εργασίας. Ο χώρος της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής θα προσφέρει όλο και περισσότερες δυνατότητες εργασίας, ασφαλούς εργασίας για νέα παιδιά που θέλουν να εργαστούν και να παράγουν σε αυτό το χώρο”.



