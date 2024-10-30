Εντι Ράμα: Η αφίσα για την συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Με μία ανάρτηση στα social media, ο Αλβανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε και επισήμως την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή, 3 Νοεμβρίου και την συνάντηση που οργανώνει με τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα.
Ο Εντι Ράμα δημοσίευσε την αφίσα της συγκέντρωσης, με λεζάντα στην ανάρτηση: «Θεσσαλονίκη, Κυριακή 3 Νοεμβρίου, 11π.μ. Υπερήφανος για τους Αλβανούς της Ελλάδας. Υπερήφανος για την Αλβανία».
Μετά τη συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Γαλάτσι, τον περασμένο Μάιο, ο Αλβανός πρωθυπουργός οργανώνει νέα συνάντηση με τους Αλβανούς μετανάστες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, το ξενοδοχείο Porto Palace.
