Εντι Ράμα: Η αφίσα για την συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Με μία ανάρτηση στα social media, ο Αλβανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε και επισήμως την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή, 3 Νοεμβρίου και την συνάντηση που οργανώνει με τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα.

Ο Εντι Ράμα δημοσίευσε την αφίσα της συγκέντρωσης, με λεζάντα στην ανάρτηση: «Θεσσαλονίκη, Κυριακή 3 Νοεμβρίου, 11π.μ. Υπερήφανος για τους Αλβανούς της Ελλάδας. Υπερήφανος για την Αλβανία».

Μετά τη συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Γαλάτσι, τον περασμένο Μάιο, ο Αλβανός πρωθυπουργός οργανώνει νέα συνάντηση με τους Αλβανούς μετανάστες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, το ξενοδοχείο Porto Palace.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.