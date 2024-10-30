ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζει το ισραηλινό νομοσχέδιο για την απαγόρευση της παρουσίας της UNRWA στο Ισραήλ

Ο ΣΥΡΙΖΑ «καταδικάζει απερίφραστα το ισραηλινό νομοσχέδιο για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στο Ισραήλ, το οποίο εγκρίθηκε από την Κνεσέτ».

ΣΥΡΙΖΑ: «Να δράσει άμεσα η διεθνής κοινότητα»

Ειδικότερα, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «η προκλητική αυτή απόφαση του Ισραήλ έρχεται σε συνέχεια της ανακήρυξης από το Ισραήλ, του ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρεζ σε "persona non grata"».

Όπως τονίζει, «η απαγόρευση της παρουσίας της UNRWA από το Ισραήλ, η οποία σύμφωνα με τον ΓΓ του ΟΗΕ παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο. Αποτρέπει την κατάπαυση του πυρός και στερεί την απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον χειμαζόμενο παλαιστινιακό λαό».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα τον ΟΗΕ και την ΕΕ καθώς και όλους τους διεθνείς δρώντες, «να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά, και μέσω της επιβολής κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προκειμένου η ισραηλινή πλευρά να ανακαλέσει άμεσα το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο, να λάβει τα απαραίτητα βήματα για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών στη Γάζα και να τερματίσει την επικίνδυνη για την ειρήνη πολιτική της στο Παλαιστινιακό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

