Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αφίχθη στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ μετέβη αμέσως στη νέα της κατοικία και ενημερώθηκε για το πρόγραμμά της στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η πρώτη της υποχρέωση ήταν η δεξίωση που παρέθεσε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα:

Δείτε βίντεο από την άφιξή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωζη:

