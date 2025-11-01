Επιχείρηση εξωστρέφειας επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, εν αναμονή της συνεδρίασης της Π.Γ. της Κ.Ο.Ε.Σ του ΠΑΣΟΚ που θα αποφασίσει για το Συνέδριο, σε μια περίοδο που τον κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει εσωτερικούς τριγμούς.

Στελέχη πρώτης γραμμής όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου έχουν ρίξει τα καρφιά τους για επιλογές και αστοχίες της ηγεσίας, την ώρα που ο έτερος διεκδικητής της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας έκανε λόγο σε συνέντευξή του για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που «σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και να γνωστοποιήσει το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιοδεύει αυτό το σαββατοκύριακο στη Θεσσαλία για να βρεθεί δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας της ευλογιάς αλλά και τις ενισχύσεις που ... αγνοούνται, ελέω σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην έκτακτη κατάσταση, όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σήμερα το απόγευμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια φιλόδοξη εκδήλωση ανοίγει τον διάλογο με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα στη Λάρισα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση και να τονίσει ότι η ΝΔ ανακυκλώνει τις χειρότερες πρακτικές που μας οδήγησαν στο χείλος της χρεοκοπίας, πάλι επί δικών τους ημερών στην κυβέρνηση της χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες αγρότες να τιμωρούνται χωρίς να φταίνε και η χώρα να κινδυνεύει με νέο Μνημόνιο, για τον πρωτογενή τομέα, αυτήν τη φορά. Η αγροτική ζωή θα γίνει ακόμα πιο ασύμφορη θα τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που θα κρούσει τον κώδωνα για τις τιμές στο ράφι και την ακρίβεια.

Ελλάδα η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν πλήρωσε χθες τους αγρότες της

Μέχρι και χθες, 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες.

Ένα χρονοδιάγραμμα ευρωπαϊκό, που τηρήθηκε ακόμα και μέσα στα μνημόνια, ακόμα και μέσα στην πανδημία.

Και όμως, σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν πλήρωσε τους αγρότες της.

Πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ δεν πιστώθηκαν.

Κι αν προστεθούν στα πάνω από 500 εκατομμύρια των περσινών απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύνολο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνουν απο την Χαριλάου Τρικούπη

Ευλογιά

Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκείται και για τις ευθύνες της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της ευλογιάς.

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ότι «όλα είναι υπό έλεγχο», η πραγματικότητα είναι διαφορετική σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης, που τονίζουν ότι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου έχουν ήδη καταστραφεί 1.524 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, επηρεάζοντας αντίστοιχο αριθμό οικογενειών, ενώ έχουν θανατωθεί πάνω από 387.902 ζώα.

Η ευλογιά -ειδικά στη Θεσσαλία- δεν ήταν ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε μια ατυχία, ούτε ένα μοιραίο κακό.

Ήταν αποτέλεσμα μιας αλυσίδας λαθών, παραλείψεων και ψεμάτων αναμένεται να τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα ζητήσει από την πολιτεία άμεση αποκατάσταση: πλήρεις αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, κάλυψη χαμένου εισοδήματος, επιδότηση κόστους καραντίνας και βιοασφάλειας, προκαταβολή 70% μέσα σε 30 ημέρες και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το de minimis των 50.000 ευρώ ανά παραγωγό δεν ζητήθηκε ποτέ.

Προτάσεις ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι ο αγροτικός κόσμος γνωρίζει καλά πως το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικός του σύμμαχος. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί στο πρόγραμμα του κόμματος για τον αγροτικό τομέα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ:

Α. Προστασία της αγροτικής γης

Kαταθέσαμε έγκαιρα στη Βουλή ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds:

● Με διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις

● Με παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

● Με θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

B. Θέλουμε Αγρότες Εκπαιδευμένους και Καταρτισμένους

1. Με αναβάθμιση και επέκταση των ΕΠΑΣ Αγροτικής Εκπαίδευσης, με ίδρυση νέων σχολών σε αγροτικές περιοχές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

2. Σύνδεση της αγροτικής εκπαίδευσης με την καινοτομία, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και αγροτικούς φορείς.

3. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δια Βίου Μάθησης για Αγρότες, με πιστοποιημένα σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια διοργάνωση σύντομων καταρτίσεων.

Γ. Ξανακάνουμε ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα για τους νέους

1. Με ενίσχυση των νέων αγροτών με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση στη γη, στα εφόδια και στην τεχνογνωσία.

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, ψηφιακή γεωργία και βιώσιμες πρακτικές.

3. Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο.

4. Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

5. Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες (Μείωση ΕΝΦΙΑ κλπ).

6. Να αναβιώσει το πρόγραμμα παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.

Δ. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής

1. Με θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον Μέσο Όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ε. Θωρακίζουμε θεσμικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

1. με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

2. Με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις ευθύνης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς) μέσω ΑΣΕΠ και έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

3. Με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

4. Με έγκαιρη και σωστή καταβολή ενισχύσεων, ώστε ο αγρότης να προγραμματίζει με ασφάλεια την παραγωγή του.

ΣΤ. Ψηφιοποιούμε και προχωράμε σε Τεχνολογικό Εκσυγχρονισμό

1. Πλήρης ψηφιοποίηση δηλώσεων, παρακολούθησης και εκτιμήσεων.

2. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εκτίμηση και επαλήθευση ζημιών.

Η. Προτεραιότητά μας: Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Δημόσια Λογοδοσία

1. Αναβάθμιση ρόλου των πιστοποιημένων γεωτεχνικών εκτιμητών και αξιολόγηση με βάση την απόδοση.

2. Καθιέρωση διπλού επιπέδου ελέγχου (επιτόπιος + δειγματοληπτικός μέσω δορυφορικών δεδομένων).

3. Διαφανής δημοσιοποίηση στοιχείων (χρόνοι αποζημιώσεων, εκτιμήσεις ανά περιοχή, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κ.ά.).

Θ. Είναι η ώρα για μια σοβαρή Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ

- Ο κανονισμός λειτουργίας του αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

-Δυστυχώς, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ παραμένει ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ εδώ και έξι χρόνια παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

- Η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί επιτακτική ανάγκη, που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

