Στην Κεντρική πλατεία της Μαλεσίνας, έχοντας δίπλα του τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και ευρύτερα της Λοκρίδας που δοκιμάζεται από το κλείσιμο του εργοστασίου, έκλεισε την προεκλογική του προσπάθεια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνοντας πως «αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την προεκλογική μας προσπάθεια…»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους συγκεντρωμένους «να βάλουν τις δικές τους ανάγκες και των παιδιών τους μπροστά, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη» και υπενθύμισε ότι «για 4,5περίπου χρόνια το ΚΚΕ μαζί με τους εργάτες της περιοχής δίνουν το δύσκολο αγώνα για να κρατήσουν τις δουλειές τους, για να κρατήσουν τη ζωή τους σε αυτό τον τόπο» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε σκληρή κριτική στα κόμματα του κοινοβουλίου λέγοντας πως «η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που στα σίγουρα θα την βρει κανείς εκεί που την έριξε. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν «παρκάρεται» μέχρι τις επόμενες κάλπες, μέχρι το μακρινό 2027, όπως λένε όλοι οι άλλοι για να εκβιάσουν τον λαό ότι μέχρι τότε, που θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία...Αυτά λέει ο Κασσελάκης και ομολογεί ότι το μόνο δικαίωμα που αναγνωρίζει στο λαό είναι να ψηφίζει στις εκλογές…Και προφανώς, μέχρι τότε, ο μόνος ρόλος που του αναγνωρίζει είναι να κάθεται και να τον παρακολουθεί να μιλάει όλη την ώρα για τον εαυτό του, τα πλούτη του και για τις εμπειρίες του, όπως έκανε και χθες στο Σύνταγμα» όπως είπε.

Παράλληλα σημείωσε με νόημα πως «πως έχει μπερδέψει τις εκλογές με το σλόγκαν «live your myth in Greece»… Βλέπουν το λαό την νεολαία μονάχα σαν "κουκιά", παθητικούς χειροκροτητές και ανήμπορους να παρέμβουν και να καθορίσουν τις εξελίξεις…»

«Σαν δεν ντρέπονται» είπε ο Δ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στην γενοκτονία «που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας στην Παλαιστίνη, από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, με τη στήριξη της ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης και το άλλοθι από τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, του «ανήκομεν εις την Δύσιν» όπως είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» όπως είπε για να συμπληρώσει «έτριξαν τα κόκαλα χιλιάδων αγωνιστών που έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα ενάντια σε όλα αυτά που πρεσβεύει σήμερα ο αμερικανοθρεμένος κ. Κασελλάκης. Σαν δεν ντρέπονται…»

ΛΑΡΚΟ

«Δεν είστε μόνοι σας και το ξέρετε» είπε ο Δ. Κουτσούμπας για να συμπληρώσει «αυτόν τον αγώνα τον δίνετε μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία, τους φορείς του λαϊκού κινήματος σε όλη τη χώρα που σας συμπαραστέκονται.

Αναφερόμενος στην ΛΑΡΚΟ χαρακτήρισε όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη φάση ως «έγκλημα σε βάρος του λαού» αποδίδοντας ευθύνες και στην ΕΕ, αλλά και στην κυβέρνηση όπως επίσης και σε προηγούμενες κυβερνήσεις γιατί όπως είπε «είναι έγκλημα αυτό που έχει συμβεί διαχρονικά στην ΛΑΡΚΟ και που τώρα προσπαθούν να ολοκληρώσουν το έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των επαγγελματιών που ζουν από την ΛΑΡΚΟ, των ίδιων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας».

Υπενθύμισε ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας πως «σε συμφωνία των κυβερνήσεων με την ΕΕ δεν ανέπτυξε ποτέ τις δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες δυνατότητες της στην κατεύθυνση παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα πρόστιμα για τις κρατικές ενισχύσεις που τα συνέδεσε με τον «οικονομικό στραγγαλισμό της επιχείρησης έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της εκποίησής της» όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον εμπαιγμό απέναντι στους εργαζόμενους από την κυβέρνηση λέγοντας πως «αυτός ο εμπαιγμός δεν έχει τελειωμό». Αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δεσμεύσεις για ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι να υπάρξει τριμερής διάλογος κυβέρνησης νέο ιδιοκτήτη και εργαζομένων και τελικά όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας «επιχείρησαν να τους απολύσουν όλους πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και χωρίς τίποτα να διασφαλίζει το μέλλον της ΛΑΡΚΟ…» για να συμπληρώσει πως «έψαχναν για επενδυτή, αλλά μάλλον, όπως λένε οι εργαζόμενοι, βρήκαν παλιατζή σκραπαντζή»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επιτέθηκε ευθέως κατά της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως «εξοργίζεται ο λαϊκός κόσμος αυτής της χώρας όταν βλέπει αυτό τον καβγά τον εκατομμυριούχων για τις καταθέσεις τους, τις μετοχές τους, τα ακίνητά τους. Ο χλιδάτος τρόπος που ζουν δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα του λαού και ούτε νοιάζονται για αυτόν».

Μάλιστα, χαρακτήρισε ως πρόκληση για το λαό μας «τη στιγμή που ο κάθε πολίτης καλείται να πληρώσει το ρεύμα μέχρι και 70% ακριβότερα αυτοί να κάνουν πασαρέλα μπροστά του με τα εκατομμύρια, με την χλιδή τους και την πολυτέλειά τους οι πολιτικοί εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων». Κατηγόρησε τα υπόλοιπα κόμματα πως «έχουν βάλει την υπογραφή τους στα μνημόνια, στους εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους και στους πολεμικούς σχεδιασμούς» σημειώνοντας ότι πως «ναι δεν είμαστε ίδιοι» για να συμπληρώσει «Υπάρχει και ο άλλος κόσμος, τον οποίο στο πολιτικό επίπεδο εκφράζει το ΚΚΕ. Το μοναδικό κόμμα που δεν σταμάτησε στιγμή, ούτε στην προεκλογική περίοδο να προσφέρει όλες του τις δυνάμεις για να οργανωθεί η πάλη των αδικημένων, του λαού…»

Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν την μάχη μέχρι την τελευταία ώρα, καθώς όπως είπε «ήρθε η ώρα να γυρίσουμε την πλάτη στη σήψη τους, να υπερασπιστούμε τον δικό μας κόσμο, του δίκιου, της αλήθειας, της εντιμότητας, της αλληλεγγύης. Μπορούμε με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ την Κυριακή!» όπως είπε για να σημειώσει ακόμα πως «μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Να τους αιφνιδιάσουμε! Για να είναι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, ο λαός της Λοκρίδας και της Φθιώτιδας, όλος ο ελληνικός λαός, πιο δυνατός μπροστά σε όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για να ανοίξουμε έναν άλλο, πιο φωτεινό δρόμο για εμάς και τα παιδιά μας. Είναι στο χέρι μας! ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ! Θα τα καταφέρουμε! Γεια σας, με δύναμη και υγεία! ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ!

Νωρίτερα χαιρέτισαν την συγκέντρωση ο Γιώργος Κάζας, ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.