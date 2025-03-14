Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και ο αρμόδιος για την άμυνα επίτροπος Άντριους Κουμπίλιους προτείνουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατηγικής συμμαχίας στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με κείμενο σχεδίου που είδε το Γερμανικό Πρακτορείο.

Το σχέδιο για μια αποκαλούμενη λευκή βίβλο για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφασίσουν να περιορίσουν τη χρήση ή ακόμα και να σταματήσουν τη διάθεση εξαρτημάτων σημαντικών για στρατιωτικές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ο μόνος τρόπος για να ξεπερασθούν τέτοιες εξαρτήσεις είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δυνατότητες μέσω κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σχέδιο.

Κίνητρο για την πρωτοβουλία είναι σε μεγάλο βαθμό ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πρόσφατη εμπειρία της Ουκρανίας για το πώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεσης τη θέση τους ως προμηθευτή όπλων.

Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε την προμήθεια όπλων και την παροχή στρατιωτικών πληροφοριών στο Κίεβο αφού το τελευταίο έφερε αντιρρήσεις σε αμερικανικά αιτήματα σχετικά με ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και δεν υπέγραψε μια συμφωνία για πρώτες ύλες.

Αυτό προκάλεσε φόβους ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να σταματήσουν ή να περιορίσουν στο μέλλον τη χρήση οπλικών συστημάτων με τα οποία προμηθεύουν τους εταίρους του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε περίπτωση διαφωνιών ή συγκρούσεων.

Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως τα μαχητικά αεριωθούμενα F-35A Lightning II της Lockheed Martin -35 από τα οποία παρήγγειλε η Γερμανία πριν από μόλις τρία χρόνια- δημιουργούν σοβαρή ανησυχία.

Για να επιταχυνθεί η ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης, οι Κάλας και Κουμπίλιους ασκούν πίεση για την έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας που να δίνει προτεραιότητα στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να επεκτείνει τη δική της παραγωγική ικανότητα σε κρίσιμες τεχνολογίες, σύμφωνα με το σχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

