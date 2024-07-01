«Ένα χρόνο μετά το ναυάγιο της Πύλου, κάθε ενεργός πολίτης ζητάει απαντήσεις, όπως και οι συγγενείς των ανθρώπων που πνίγηκαν στα ανοικτά της πατρίδας μας και των εκατοντάδων αγνοουμένων», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, έχει ξεκινήσει ανακριτικές διαδικασίες για 10 αξιωματικούς που παρακολουθούσαν το πλοίο πριν βυθιστεί, όπως μαθαίνουμε από ρεπορτάζ ξένων ΜΜΕ».

«Ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία μετά την άρνηση του Λιμενικού να διερευνήσει την υπόθεση» σημειώνει ο κ. Κασσελάκης και ρωτά:

«Ποιον εξυπηρετεί η αγωνία της κυβέρνησης για την άμεση αντικατάστασή του; Το κράτος Δικαίου; Τη Δημοκρατία; Τη Δικαιοσύνη;».

Υποστηρίζει ότι «υποκλοπές, Τέμπη και ναυάγιο Πύλου έχουν ένα κοινό παρανομαστή», την «προσπάθεια συγκάλυψης» και πως «χρέος των προοδευτικών δυνάμεων είναι το ανάχωμα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις».

Ο κ. Κασσελάκης καλεί τα προοδευτικά κόμματα, όπως αναφέρει, «σε μέτωπο κατά της συγκάλυψης». «Να μην επιτρέψουμε με τη ψήφο μας την αντικατάσταση του κ. Ποττάκη πριν την ολοκλήρωση της έρευνας. Να πέσει άπλετο φως», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

