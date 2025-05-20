Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «χαρίζει ευθύνες στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα για κακουργήματα που αφορούν ανθρώπινη ζωή».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου, που αντέτεινε ότι «η πρότασή μας είναι απόλυτα θεσμική και πλήρης. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και επιφυλασσόμαστε για όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε μέσα στο Κοινοβούλιο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε αρχικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, «ελλιπή, με πολλές παραλείψεις και χωρίς να περιέχει όλα τα κακουργήματα και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του εγκλήματος των Τεμπών και βεβαίως και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Λυπάμαι, γιατί μετά την εμπειρία της πρότασης για τον κ. Τριαντόπουλο, δυστυχώς δείχνει διάθεση να διευκολυνθεί ένα πολύ σοβαρό κομμάτι των εμπλεκομένων προσώπων και να χαριστούν ποινικές ευθύνες για κακουργήματα που αφορούν την ανθρώπινη ζωή», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Δεν είναι θέμα πολιτικής στάθμισης αν θα ελεγχθούν ποινικά όλοι εκείνοι για τους οποίους προκύπτουν στοιχεία, ούτε είναι ζήτημα ευαρέσκειας και γαλαντομίας να χαριστεί κανείς σε έναν πρωθυπουργό για τον οποίο προκύπτει ότι από την αρχή μέχρι το τέλος γνώριζε, ήξερε, ήθελε και συμμετείχε στις εγκληματικές παραλείψεις, στην εξαπάτηση του κοινού, στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος χωρίς υποδομές και την έκθεση ανθρώπινης ζωής, συστηματικά, κατ΄ εξακολούθηση. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να χαρίσει αυτές τις ευθύνες».

«Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει την προσπάθεια προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες 30 υπογραφές για να κατατεθεί ως περιεχόμενο πρότασης σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής όλες οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα στοιχεία, που παραπέμπουν όλα στην ανάγκη δίωξης», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Η πρότασή μας είναι απολύτως πλήρης. Και είναι πλήρης για ένα λόγο. Γιατί επιμένουμε να συνδέουμε στοιχεία με διαδικασίες στη Βουλή», απάντησε ο κ. Γερουλάνος και πρόσθεσε:

«Αυτό το οποίο θέλουμε, είναι να δείξουμε σεβασμό στη Βουλή για να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα από εδώ. Για να καταλάβουμε τελικά ποιος σέβεται τη Βουλή και ποιος δεν τη σέβεται. Αν θέλουμε να αναδείξουμε ότι η ΝΔ πραγματικά κάνει ότι μπορεί για να μην πέσει φως στην υπόθεση, πρέπει εμείς από τη δική μας μεριά να είμαστε απόλυτα θεσμικοί. Εμείς το κάνουμε αυτό με βάση τα στοιχεία που έρχονται από τη δικογραφία». «Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και επιφυλασσόμαστε για όλες τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Κοινοβούλιο, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πρώτη μας προτεραιότητα είναι να λάμψει η αλήθεια», κατέληξε ο κ. Γερουλάνος.

Πηγή: skai.gr

