Στις ασύμμετρες απειλές όπως το λαθρεμπόριο, η τρομοκρατία, η πειρατεία, οι υβριδικές επιθέσεις, αλλά και η κλιματική αλλαγή, αναμένεται να αναφερθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβαση του στη συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Θα υπογραμμίσει την ανάγκη αντιμετώπισης παράνομων πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο και το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ θα κάνει ειδική αναφορά σε πρακτικές όπως η παράκαμψη των κυρώσεων. Θα μιλήσει για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και για τη σημασία συλλογικής δράσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ θα αναδείξει τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε η Ελλάδα τόσο στην επιχείρηση ΑSPIDES, όσο και στις ATALANTA και IRINI.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η ελευθερία της συνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διαφοροποίηση, την υψηλή ποιότητα και την προσιτή τιμή ενέργειας και τεχνολογίας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως βάση για την παγκόσμια διακυβέρνηση στη θάλασσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές και οι αναδυόμενες απειλές, αλλά και την ανάγκη σεβασμού της.

Πηγή: skai.gr

