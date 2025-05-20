Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την είσοδό του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στα ζητήματα που θα συζητήσουν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ και έχουν ως επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και μία σειρά θεμάτων «μεγάλης σημασίας», όπως τόνισε.

«Όπως πάντα θα συζητήσουμε το θέμα της Ουκρανίας, αλλά θα ήθελα να σταθώ πολύ περισσότερο στην προσπάθεια που γίνεται με τον κανονισμό SAFE και Rearm Europe δηλαδή, την προσπάθεια να επανεξοπλιστεί η Ευρώπη, ώστε να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της, να υπερασπίσει ένα χώρο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας του ανθρώπου».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα πρέπει να γίνει με χώρες που σέβονται και ασπάζονται το αξιακό πλαίσιο της ΕΕ, δίνοντας μήνυμα ότι δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν άλλες και που δεν αναγνωρίζουν μέλη της ΕΕ. Όπως τόνισε «σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και η Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το εγχείρημα να συμμετέχουν χώρες, οι οποίες σέβονται και ασπάζονται το αξιακό πλαίσιο της ΕΕ. Δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα χώρες που απειλούν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της ΕΕ, που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της ΕΕ, που δεν ασπάζονται τους ίδιους κανόνες δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να υπερασπίσουν την Ευρώπη αν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών».

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού υπουργού Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Νωρίτερα ο υπουργός παρακάθησε σε πρόγευμα εργασίας με τον επίτροπο της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα @KubiliusA και τους ομολόγους του στο ΕΛΚ @EPP, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

