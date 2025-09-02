Για «μαφιόζικη πρακτική» από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, λέγοντας πως «φέρεται να είχε στα χέρια του παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (1/9).

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνοντας την άποψή της ότι του «λείπουν τα φράγκα της εξουσίας», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως εν τέλει ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος.

Για Μυλωνάκη

«Εγώ χθες κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος ήρθε να απαντήσει σε άλλη επίκαιρη ερώτηση από τον κ. Καραμέρο», είπε αρχικά κάνοντας λόγο για «αξιόποινες πράξεις» εκ μέρους του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

«Το πανελλήνιο έμαθε για τις παρακολουθήσεις βουλευτών, στελεχών και διαφόρων άλλων κακοποιών σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Μάιο-Ιούνιο του 2025. Προκύπτει όμως από δημοσιεύματα εδώ και μήνες ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε στα χέρια του παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα», δήλωσε. «Ο ένας είναι ο κ. Μπουκώρος, ο οποίος το έχει πει δημόσια τον Ιούνιο του 2024 - τότε που έγινε ο ανασχηματισμός μετά τις Ευρωεκλογές. Επίσης, ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε άλλους 2 βουλευτές της ΝΔ, λέγοντάς τους ότι δεν θα γίνουν υπουργοί, επειδή υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες τους. Δηλαδή φέρεται να διαπραγματευόταν έχοντας συνομιλίες βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Έχουμε ένα κυβερνητικό πρόσωπο που είναι και ο στενότερος συνεργάτης του πρωθυπουργού και φέρεται να διαδραματίζει ρόλο αξιόποινο σε σχέση με διακίνηση απορρήτων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά υπάγονται στο απόρρητο των επικοινωνιών ή της εισαγγελικής έρευνας και είναι αξιόποινη πράξη αν ήταν στα χέρια του. Και αυτό που ρωτώ λοιπόν είναι: από πού πήρε στα χέρια του ο κ. Μυλωνάκης αυτές τις συνομιλίες; Παρακολουθούσε ο ίδιος τους βουλευτές; Παρακολουθούσε μήπως και τους Εισαγγελείς; Έκανε και τα δυο ή υπήρχε και μια τρίτη εκδοχή ακόμη πιο αξιόποινη που εμπλέκει κι άλλα πρόσωπα; Η ουσία είναι ότι αυτό είναι μια μαφιόζικη πρακτική».

Νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που έχει ασκήσει εις βάρος του, η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε εκ νέου τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει κόμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «απονενοημένο διάβημα».

«Μακάρι να το κάνει, για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος. Είναι 26 μήνες βουλευτής, άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή. Εισπράττει κανονικότατα βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι θα κάνει νέο κόμμα τελικά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μακάρι να το κάνει να το δούμε κι αυτό και για να επιβεβαιωθώ», σημείωσε.

«Η ουσία πάντως είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής άφωνος και βωβός στη Βουλή σε τόσο σοβαρά ζητήματα και κάνοντας συνεντεύξεις λέγοντας ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, αυτό το οποίο στα αλήθεια εννοεί είναι ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας. Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η αποζημίωση, την οποία την παίρνει αχρεωστήτως. Υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν και μοχθούν. Όταν λέω "φράγκα", το λέω με την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ο κ. Τσίπρας και από θέση πρωθυπουργού. Θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου, δικηγόρος συνδεδεμένος με offshore με τα Panama Papers, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει νομικές συμβουλές για κοινωνική πολιτική; Ή θέλετε να μου πείτε ότι το σκάνδαλο Πετσίτη είναι σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής;»

Πηγή: skai.gr

