Παπαστεργίου: Τέλος τα ταξίδια με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι

Οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Παράλληλα, ο υπουργός μίλησε στo ΕΡΤNews για την πορεία εφαρμογής του προσωπικού αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Εφαρμογή για τραπεζοκαθίσματα

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Περιορισμοί σε ανηλίκους

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.