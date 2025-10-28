«Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων», τονίζει σε ανάρτησή της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά,

το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης.

Το ΟΧΙ και το Έπος του ´40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν την συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

2 νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα…

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία Πολέμησαν, Αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι

#ΟΧΙ

#28_Οκτωβρίου

#Ελευθερία

#πατρίδα

#δημοκρατία

#Σύνταγμα

#'Αγνωστος_στρατιώτης».

