Συνάντηση Δένδια με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας - Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα είχε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο «Χ» ο κ. Δένδιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας», ενώ υπογραμμίζει: «Συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας».

«Επιπλέον, συζητήσαμε σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Επίσκεψη στο υπό ανέγερση πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε στο Χ: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρέχει «τεχνογνωσία για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία», ενώ υπογραμμίζει: «Ενημερώθηκα από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία και αισθάνθηκα υπερηφάνεια και αισιοδοξία».

«Πρόκειται», εξηγεί ο κ. Δένδιας, «για ένα έργο υπερεθνικής σημασίας». «Θα προσφέρει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλα τα Βαλκάνια», προσθέτει, «ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υψηλής ποιότητας και ελπίδα για κάθε παιδί και την οικογένειά του».

Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο, «για τη γενναιοδωρία και το όραμά τους». «Το νέο νοσοκομείο στέλνει ένα μήνυμα: η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία, την παιδεία και την ευημερία των πολιτών» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

