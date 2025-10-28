Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Δένδια πριν τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (Βίντεο)

Απούσα, πλην του Δημήτρη Νατσιού, η αντιπολίτευση από το τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου 

Μητσοτάκης - Δένδιας

Θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ το παρών έδωσαν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και βουλευτές. 

Απούσα ήταν η αντιπολίτευση, πλην του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος παρευρίσκονται στην παρέλαση αλλά δεν έδωσαν το παρών στο τρισάγιο. 

Τασούλας

Τασούλας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 28η Οκτωβρίου Νίκος Δένδιας Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark