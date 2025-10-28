Θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ το παρών έδωσαν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και βουλευτές.

Απούσα ήταν η αντιπολίτευση, πλην του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος παρευρίσκονται στην παρέλαση αλλά δεν έδωσαν το παρών στο τρισάγιο.

