Μαρινάκης: Απάντηση στον κ. Τσίπρα έχει δώσει, τόσο η ίδια η ιστορία, όσο και οι πολίτες

«Για την ουσία όσων ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του, απάντηση έχει δώσει, τόσο η ίδια η ιστορία, όσο και οι πολίτες με την κατ' επανάληψη ετυμηγορία τους» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια που φόρτωσε στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας και οι πιο μαύρες ημέρες που ζήσαμε, δεν θα ξεχαστούν ποτέ και από κανέναν. Συνεπώς, όσο και να προσπαθεί, δεν πρόκειται να κάνουμε συνομιλητή του σήμερα τον πρεσβευτή του χθες» σημείωνει.

Επισημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο ελληνικός λαός αποδοκίμασε το 2019 ως πρωθυπουργό και στη συνέχεια, ακόμα πιο έντονα, το 2023 ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επέλεξε να κρατήσει τη βουλευτική του έδρα.

«Αντί, λοιπόν, να ψελλίζει δικαιολογίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας κάνει την πρώτη του ομιλία στην ολομέλεια της βουλής μετά τις εκλογές του 2023, για να απευθυνθεί, τόσο στον πρωθυπουργό, όσο και στους πρώην «συντρόφους» του, που πριν από 10 χρόνια έπαιζαν μαζί τη χώρα στα ζάρια και τώρα του επιτίθενται» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

