Τη δήλωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, για τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, σχολίασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός.

«Η παραγγελία διενέργειας επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διακρίβωση των αιτίων του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου συνοδεύεται με δήλωσή της με την οποία διαλέγεται και απαντά σε αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος» σημειώνει ο κ. Βερβεσός επισημαίνοντας ότι η δημόσια δήλωση της εισαγγελέως περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την επικοινωνία της με τη μητέρα του θανόντος.

«Δημοσιοποιώντας το περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας της, με τη μητέρα του θανόντος σε χρόνο πριν την εύρεση της σορού του, σύμφωνα με την οποία η μητέρα εξέφρασε «τη θλίψη και τη δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν το πιο πάνω γεγονός (εξαφάνιση Βασίλη Καλογήρου) με τα εισαγγελικά της καθήκοντα», δημιουργούνται όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ερωτήματα.

Ειδικότερα σημειώνει πώς «εύλογα διερωτάται κάθε καλόπιστος πολίτης»:

α) Ποία η ανάγκη δημοσιοποίησης της εν λόγω προσωπικής επικοινωνίας τη στιγμή μάλιστα που είναι σε πλήρη εξέλιξη ποινική προδικασία, η οποία περιβάλλεται κατά νόμω από πλήρη μυστικότητα;

β) Σε ποιες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στηρίζεται η δημόσια αυτή παρέμβαση της κυρίας Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ώστε να της δίδει έρεισμα νομιμότητος;

Η νέα σημερινή δημόσια παρέμβαση της κυρίας Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η οποία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων της ηγεσίας της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης, ενισχύει τον προβληματισμό για την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τροφοδοτεί επικίνδυνα όσους επιθυμούν να πλήξουν το κύρος και την ανεξαρτησία της, και δη σε μία ιδιαίτερη φορτισμένη και κρίσιμη συγκυρία.-»

